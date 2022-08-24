Bilim insanları açıkladı: Doğum yaptıktan sonra aynı insan olmuyoruz!

Ebeveynler için unutulmaz bir deneyim olarak çocuk sahibi olmak hem anneye hem de babaya farklı bakış açıları kazandırabiliyor. Genellikle babalar birçok farklı yeni sorumlulukla karşılaşırken annelerin hayatında ise daha fazla değişiklik meydana geliyor.
HAMİLELİK VE ANNELİK KADIN BEYNİNİN YAPISINI DEĞİŞTİRİYOR
Aslında bu değişim annelerin bebeklerine karşı daha dikkatli olmalarını ve onlara daha iyi bakmalarını sağlar. Yeni araştırmalar ışığında bunun nedeni olarak ise doğum ve emzirme dönemindeki meydana gelen şiddetli hormonal dalgalanmalar gösterilmektedir. Bu durum kadın beyninin yeniden şekillenmesine neden olabilir ve bazı bölgelerde yapısal değişiklikler yaşanmasına, diğer bölgelerde ise nöroların boyutunun büyümesine yol açabilmektedir.
ANNE OLMAK HAFIZANIN VE ÖĞRENMENİN GELİŞMESİNİ SAĞLAR
Evde bir şeyi bulamadığımızda çoğumuzun ilk olarak aklına annemize sormak gelir. Aslında bunun bilimsel bir nedeni de bulunuyor. Araştırmalar hamilelik ve doğum deneyiminin hamilelikte değişen hormonlar ile birlikte yeni şeyleri daha kolay ezberleme ve öğrenme yeteneği kazandırdığını gösteriyor.
GENETİK ARKA PLANI DEĞİŞTİRİR
2015 yılında bir kadının hamileliğinde fetüten gelen hücrelerin kadının vücuduna da yayıldığı tespit edildi. Araştırmada erkek bebek bekleyen hamile 26 kadın üzerinde inceleme yapılması sonucunda hepsinde Y kromozomuna rastlandı. Bu durum ise aslında doğum yaptıktan sonra aynı kişi olmadığımızı bilimsel olarak da kanıtlayan bir göstergedir.
DOĞUMDAN SONRA KARŞILAŞILAN DİĞER DEĞİŞİKLİKLER
Bir kadın anne olduktan sonra kişiliğinde değişiklikler olması sıklıkla karşılaşılan bir durum. Annelerin kendine güveninde ve öz güveninde artış da sıkça gözlemleniyor. Önceden hayatının odak noktası bireyin kendisi iken çocuk sahibi olmak, çocuğa uygun bir düzen kurmak anlamına gelebiliyor.
Çocuk sahibi olmak bireyin ruh halinde de yükselişe yardımcı oluyor. Birçok kadının doğumdan sonra daha mutlu olduğunu görmek mümkün.