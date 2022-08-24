Bilim insanları açıkladı: Doğum yaptıktan sonra aynı insan olmuyoruz!

Bir kadının hayatındaki en eşsiz deneyimlerden bir olan hamilelik ve anne olmak tüm yaşantısını baştan sonra değiştirebiliyor. Ebeveynlerin heyecanla geçirdiği bu sürecin ardından ise annelerde çeşitli farklılıklar gözlemlenebiliyor. Bilim insanlarının hamileler ve anneler üzerinde yaptığı çalışmalar ise bu düşünceyi kanıtlar nitelikte. İşte kadınların anne olduktan sonra yaşadığı kanıtlanmış bazı değişiklikler.

Giriş Tarihi: 24.08.2022 11:15 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022 11:18 PAYLAŞ ABONE OL

Ebeveynler için unutulmaz bir deneyim olarak çocuk sahibi olmak hem anneye hem de babaya farklı bakış açıları kazandırabiliyor. Genellikle babalar birçok farklı yeni sorumlulukla karşılaşırken annelerin hayatında ise daha fazla değişiklik meydana geliyor.

HAMİLELİK VE ANNELİK KADIN BEYNİNİN YAPISINI DEĞİŞTİRİYOR Aslında bu değişim annelerin bebeklerine karşı daha dikkatli olmalarını ve onlara daha iyi bakmalarını sağlar. Yeni araştırmalar ışığında bunun nedeni olarak ise doğum ve emzirme dönemindeki meydana gelen şiddetli hormonal dalgalanmalar gösterilmektedir. Bu durum kadın beyninin yeniden şekillenmesine neden olabilir ve bazı bölgelerde yapısal değişiklikler yaşanmasına, diğer bölgelerde ise nöroların boyutunun büyümesine yol açabilmektedir.