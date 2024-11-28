Bilimsel olarak kanıtlandı: Bu sesleri dinlemek kalbi koruyor! Eğer 3 dakika dinlerseniz...

Ancak, seslere trafik sesi eklendiğinde, doğranın kendi sesinin azalttığı kaygı ve iyileştirilmiş ruh halinde sınırlı kalındığı tespit edildi.

KAN BASINCINI DÜZENLİYOR Yapılan araştırmada, kuş cıvıltıları gibi seslerin kan basıncını, kalp ve solunum hızını iyileştirip stres ve kaygıyı azalttığı gözlemlendi. Araştırmanın yazarları, kentsel alanlarda trafik hızının azaltılması, yalnızca trafik kazalarını önlemeye değil aynı zamanda insan sağlığı ve ruh hali için de iyi olabileceği sonucuna vardılar.