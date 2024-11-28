Bilimsel olarak kanıtlandı: Bu sesleri dinlemek kalbi koruyor! Eğer 3 dakika dinlerseniz...

Yapılan araştırmaya göre, bazı sesler psikolojiye iyi gelse de bazı sesler stres ve kaygı seviyesini artırabilir. İşte bilim insanlarından önemli açıklamalar...
STRES VE KAYGIYI AZALTIYOR
Araştırmaya göre 68 gönüllüye üç adet üç dakikalık sesler dinletildi.
Bu sesler: Batı Sussex'te gün doğumunda kaydedilen bir doğa sesi, aynı sesin 35 km hızla giden trafik sesleri ile birleşimi ve aynı sesin 64 km hızla giden trafik sesi ile birleşimi.
Sesler dinletilirken katılımcıların öncesinde ve sonrasındaki genel ruh hali ve kaygıları değerlendiriliyor.
Batı İngiltere'deki bilim insanlarının yapmış olduğu araştırmada, doğa sesi manzarasını dinlemenin kişilerde stres ve kaygıyı azalttığı gözlemlendi.
Ancak, seslere trafik sesi eklendiğinde, doğranın kendi sesinin azalttığı kaygı ve iyileştirilmiş ruh halinde sınırlı kalındığı tespit edildi.
KAN BASINCINI DÜZENLİYOR
Yapılan araştırmada, kuş cıvıltıları gibi seslerin kan basıncını, kalp ve solunum hızını iyileştirip stres ve kaygıyı azalttığı gözlemlendi.
Araştırmanın yazarları, kentsel alanlarda trafik hızının azaltılması, yalnızca trafik kazalarını önlemeye değil aynı zamanda insan sağlığı ve ruh hali için de iyi olabileceği sonucuna vardılar.
Trafik sesi gibi gürültülü seslerin kaygıyı ve stresi artırabileceğini ifade eden araştırmacılar, daha sağlıklı bir ruh hali için doğanın kendi sesini öneriyorlar.