Binlerce insanın kahramanları anlatıyor: "Enkazdan çıkan bebek parmağımı emdi"

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem, 10 il ve ilçelerinde hayatını durdurdu. Depremin ardından arama kurtarma ekipleri ile enkaza koşan sağlık ekipleri, yaralı kurtulan binlerce kişiyi en yakın sahra hastanelerine yetiştirdi. AFAD'in koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı ve özel hastanelere bağlı 112 ambulanslarında görev yapan doktor ve paramedikler, ambulansta uyuyarak dinlenip, yeni bir anonsla enkaza koşuyor.

Depremin vurduğu Antakya ilçesinde de 112 ekipleri, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesine kurulan sahra hastanesinde araç içinde dinlenip gelen anons ile yeni vakalara çıkış yapıyor. Geceleri eksi 4 dereceye kadar düşen hava sıcaklığından etkilenmemeye çalışan ve yakılan ateşlerde ısınan doktor ve paramedikleri, ambulans içinde koltuğa dayanarak dinleniyor.

'ENKAZ ÇOK FAZLA CRUSH SENDROMU GÖRDÜK'



6 ambulans ile Antakya'ya geldiklerini belirten Dr. Barış Cem Özkan, "Kimimiz sahra hastanesinde, kimimiz enkaz başında görev yaptı. Enkazdan 60'dan fazla yaralıyı kurtarıp getirdik. Hatta sevindirici bir şey; yolda kimse vefat etmedi. Enkazda çok fazla Crush sendorumu gördük. Engellemek için enkazın en tepesine çıkıp, damar yolu açtık. Serumlarını taktık. Ambulansa taşıyıp sahra hastanemize getirip teslim ettik. Tiraja göre çok ağır hastalar helikopter ile çok yakın hastanelere, daha hafif hastalar ambulans ile hastanelere taşındı. Yorulduk aslında. Fakat enkazdayken bir kişinin çıkmasının verdiği heyecan ve anderalin ile bütün uyku gidiyor" dedi.