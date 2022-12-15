Bir tutamı anında fark yaratıyor! Giysilerinizin ipek gibi olmasını istiyorsanız…

Çamaşırlar doğru yıkanmadığında bazen renk solmaları ile karşı karşıya kalabiliriz. Birçok deterjanla bu önlenmeye çalışılsa da ne yazık ki pek işe yaramıyor. Bunun yerine çamaşır makinesine karabiber atmak, kıyafet renginin solmasını büyük ölçüde önlüyor. Nasıl olduğunu merak ediyorsanız gelin birlikte bakalım.