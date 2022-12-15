Bir tutamı anında fark yaratıyor! Giysilerinizin ipek gibi olmasını istiyorsanız…

Çamaşırlar doğru yıkanmadığında bazen renk solmaları ile karşı karşıya kalabiliriz. Birçok deterjanla bu önlenmeye çalışılsa da ne yazık ki pek işe yaramıyor. Bunun yerine çamaşır makinesine karabiber atmak, kıyafet renginin solmasını büyük ölçüde önlüyor. Nasıl olduğunu merak ediyorsanız gelin birlikte bakalım.
GİYSİLERDEKİ SABUN İZLERİNİ YOK EDER
Deterjanın çamaşırlarınızı temizlemenin yanı sıra, çok fazla iz bıraktığını biliyor muydunuz? Bir yıkamadan sonra koyu gri olan yeni siyah üstünüz veya tek bir yıkamadan sonra artık iyi görünmeyen tek nevresim tamamen kullandığınız deterjanların suçu oluyor.
BİR TUTAM KARABİBER KULLANIN
Çamaşır deterjanınızın kıyafetlerinizi mahvetmemesi için karabiber kullanmanız mucizeler yaratacak. Bir çay kaşığı karabiberi deterjanla karıştırmak renk atmasını önler. Yıkama programının sıcaklığını oldukça düşük ayarlamanız önemlidir. Düzenli olarak uyguladığınızda giysilerinizdeki farkı göreceksiniz. Karabiberin yapısı sabun artığının giysilerinize yapışmasını engeller. Ayrıca karabiber, giysilerinizin renklerinin birbirine karışmasına engel olur.
BULAŞIK MAKİNESİ TABLETİ KULLANIN
Karabiber dışında, arada bir çamaşır makinesine bir bulaşık makinesi tableti atmak çok yararlı olacaktır. Uzmanlar, çamaşır makinesinin tıkanmaması için ayda bir veya iki kez bulaşık makinesi tableti ile çamaşır makinesinin çalıştırılmasını önermektedir.
Çamaşır makinesini 90 dereceye ayarlayın ve bir süre çalıştırın. Bu, çamaşır makinenizin ömrünü uzatacaktır!
DOĞAL ÇAMAŞIR YUMUŞATICISI NASIL YAPILIR?
Çamaşırların yumuşamasında sirke sıklıkla tercih edilen şeylerden biri oluyor. Fakat kıyafetleri yumuşatmak için beyaz sirke kullanmanız gerekiyor. Çamaşır makinesinin yumuşatıcı gözüne 1 çay bardağı beyaz sirke ekleyerek çamaşırlarınızı yıkabilirsiniz. Eğer sirke kullanmak istemiyorsanız, karbonat tercih edebilirsiniz.