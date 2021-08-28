Birkaç ipucuyla mutfağınızı bir dekorasyon harikasına dönüştürün!

Hemen hemen her evde bulunan bu oda onların yardımıyla taze ve bireysel bir alana dönüştürülebilir.

BİRBİRİYLE UYUMLU TAKIMLAR KULLANIN

Pahalı ve sofistike mutfak mobilyalarına ve modern ankastre ekipman ve cihazlara sahip olabilirsiniz, ancak tüm bu lüksün izlenimi, uyumsuz eski yemek takımları veya birbiriyle iyi gitmeyen parçalarla bozulabilir. Sofra takımlarının mutfak dekorunuzun önemli bir parçası olduğu biliniyor, bu yüzden yemek takımlarının aynı tarzda seçilmesi önemlidir.

NÖTR TONLARDA BİR MUTFAK HAVLUSU SEÇİN

Mutfak havlusu, mutfakta vakit geçiren herkes için vazgeçilmezdir. Onları sık sık kullansak da varlıklarının pek farkında olmuyoruz. Bu yüzden bu öğenin iç mekanın önemli bir parçası olduğunu aklımızda tutmalıyız. Mutfak tekstili seçerken nötr ve doğal tonları tercih etmek daha iyidir. Bu dekor yardımıyla odanıza şık ve çekici bir görünüm kazandırabileceksiniz.

FARKLI RENKTE BİR MUSLUK SEÇİN

Musluk sadece su sağlayan bir şey değil, aynı zamanda iç mekanın önemli bir parçasıdır. Odanın tasarımına kolayca benzersiz bir özellik katabilir. Örneğin; günümüzde moda olan temassız, çift renkli veya farklı renkli modeller. Alışılmadık bir renk (beyaz, siyah veya bronz) seçerek mutfağınızın benzersiz görünmesini sağlayabilirsiniz.