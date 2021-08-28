Birkaç ipucuyla mutfağınızı bir dekorasyon harikasına dönüştürün!

Hemen hemen her evde bulunan bu oda onların yardımıyla taze ve bireysel bir alana dönüştürülebilir.
BİRBİRİYLE UYUMLU TAKIMLAR KULLANIN
Pahalı ve sofistike mutfak mobilyalarına ve modern ankastre ekipman ve cihazlara sahip olabilirsiniz, ancak tüm bu lüksün izlenimi, uyumsuz eski yemek takımları veya birbiriyle iyi gitmeyen parçalarla bozulabilir. Sofra takımlarının mutfak dekorunuzun önemli bir parçası olduğu biliniyor, bu yüzden yemek takımlarının aynı tarzda seçilmesi önemlidir.
NÖTR TONLARDA BİR MUTFAK HAVLUSU SEÇİN
Mutfak havlusu, mutfakta vakit geçiren herkes için vazgeçilmezdir. Onları sık sık kullansak da varlıklarının pek farkında olmuyoruz. Bu yüzden bu öğenin iç mekanın önemli bir parçası olduğunu aklımızda tutmalıyız. Mutfak tekstili seçerken nötr ve doğal tonları tercih etmek daha iyidir. Bu dekor yardımıyla odanıza şık ve çekici bir görünüm kazandırabileceksiniz.
FARKLI RENKTE BİR MUSLUK SEÇİN
Musluk sadece su sağlayan bir şey değil, aynı zamanda iç mekanın önemli bir parçasıdır. Odanın tasarımına kolayca benzersiz bir özellik katabilir. Örneğin; günümüzde moda olan temassız, çift renkli veya farklı renkli modeller. Alışılmadık bir renk (beyaz, siyah veya bronz) seçerek mutfağınızın benzersiz görünmesini sağlayabilirsiniz.
DÜZEN AKSESUARLARI KULLANIN
Mutfakta gerekli tüm şeylerin elinizin altında olması önemlidir. Yine de, lavabonun etrafındaki alanın temizlik deterjanlarıyla dolu olması hoş görünmüyor. Bu deterjanları herhangi bir ev eşyası mağazasından satın alabilirsiniz. Bu fonksiyonel aksesuarlar alanı süsleyecek, çalışma yüzeyi anında çok daha düzenli görünmeye başlayacak. Akılda tutulması gereken en önemli şey, seçtiğiniz düzenleme araçlarının genel iç mekan ve diğer aksesuarlarla uyumlu olması gerektiğidir.
CAM KAPAKLARDA PERDE KULLANIN
Çok fazla para harcamadan iç mekanı yenilemek aslında oldukça kolay. Üst mutfak dolaplarının cam kapaklarına perde ekleyin. Bu dekor, odaya belirli bir çekicilik ve rahatlık verecek ve mutfak eşyalarınızı başkalarının gözünden gizleyecektir. Perdelerin pencerelerdeki perdelerle aynı kumaştan yapılması en iyisidir.
İÇ MEKANIN RENKLERİNE UYGUN PRİZ KULLANIN
Stil ve renk açısından iç mekana uymayan prizler, duvara yaslanmış, düzeltilemeyen bir fotoğraf çerçevesi gibi görünür. Görünümleri ile mutfağın genel izlenimini mahvedebilirler. Bu nedenle, mutfak fayanslarının genel olarak öne çıkmaması için rengine uygun prizler tercih etmelisiniz. Gizli soketler kurmak daha da iyi bir çözüm olabilir.
EŞYALARI KUTULAYIN
Üst mutfak dolapları ile tavan arasında biraz boşluk varsa, muhtemelen her zaman oraya bir şeyler koymaya çalışıyor olacaksınız. Bu aslında kötü bir şey değil, çünkü herhangi bir alan sonuna kadar kullanılmalıdır. Ancak bu rafa bir sepet veya kutu koyarsanız, bu alan dağınık görünmeyecek ve odayı düzenli tutmanız daha kolay olacaktır. Ayrıca herhangi bir mutfak eşyasını kirlenmekten koruyacaktır.
MUTFAĞI ÇİÇEKLE SÜSLEMEK
Çiçekler mutfağınızı yenilemenin son parçası olabilir. Odayı canlandıracak, renkli görünmesini sağlayacak ve ruh halinizi iyileştirecekler. Kendinizi tedavi etmek için özel bir durumu beklemenize gerek yoktur.