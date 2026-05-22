Böyle kutlama görülmedi! Gelinlik ve damatlıkla gökyüzünde böyle uçtular...

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde nikah masasına oturan Tuğba ve Gökhan Baran çifti, düğün sonrası sıra dışı bir kutlamaya imza attı. Profesyonel yamaç paraşütü pilotu olan Gökhan Baran ile uçuş sırasında tanışan Tuğba Civelek'in arkadaşlığı zamanla aşka dönüştü. Evlilik kararı alan çift, nikah töreninin ardından gelinlik ve damatlıklarıyla Tekirdağ'ın doğa turizmiyle öne çıkan Uçmakdere Mahallesi'ne geldi.



Yaklaşık 650 metre rakımlı pistten tandem uçuş gerçekleştiren çift, Marmara Denizi manzarası eşliğinde gökyüzünde unutulmaz anlar yaşadı. Yaklaşık 15 dakika havada kalan çiftin heyecanı renkli görüntüler oluşturdu. Çift, uçuşun ardından sorunsuz şekilde iniş yaptı.



Yamaç Paraşütü Pilotu Gökhan Baran, eşiyle bu spor sayesinde tanıştıklarını belirterek, "Eşimle yamaç paraşütünde tanıştığımız için nikahı kıydıktan sonra bunu onurlandırmak ve ona ilk hediyem olmasını istediğim için nikahtan sonra damatlık ve gelinlik ile buraya koştuk. Özgürlüğümüzü uçarak onurlandırdık" dedi.

Adrenalin ve romantizmi bir araya getiren uçuş, sahilde bulunan vatandaşların da ilgisini çekti. Gelinlik ve damatlıkla gökyüzünde süzülen çift, izleyenlerden alkış aldı.