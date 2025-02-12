Böylesini görmediniz! "Eski sevgili mezatı" ile yüklerden kurtaran organizasyon

Mezatta katılımcılar, eski sevgililerden kalan kıyafet, kitap, çanta, cüzdan, saat, tarak ve kahve fincanı gibi ürünleri sergiledi. Ürünler etkinlikte açık artırma usulüyle alıcı buldu.

"TAHMİN ETTİĞİMDEN DAHA FAZLA İLGİ GÖRDÜ"

Dalgıç, gazetecilere, iş yerinde bugüne kadar çok sayıda program düzenlediğini söyledi.

Müşterilerinin yüzünü güldürmek için mezadı "Atsam atamıyorum, satsam satarım" başlığıyla gerçekleştirdiklerini dile getiren Dalgıç, "Tahmin ettiğimden fazla ilgi gördü. Herkes hediyelerini getirip sergiledi. Etkinlikte çok eğlendik, güzel geçti. Amacımız insanların eğlenmesini sağlamak." dedi.

Mezada katılan Başak Dolunay da eski sevgilisinin hediye ettiği kitabı satışa sunduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bugünü arınma gecesi olarak düşünüyorum. Gelecekte torunlarıma anlatabileceğim güzel bir anı olarak kalsın istedim. O kitabın artık bende kalması anlamsız. Bu nedenle satışa koydum."