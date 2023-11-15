Bradipne Nedir? Solunum Sayısı Kaç Olursa Bradipne Olur?

Dakikada alınması gereken nefes sayısının 12'nin altına inmesi anlamına gelen bradipne, birtakım rahatsızlığın oluşması neticesinde ortaya çıkan bir belirtidir. Vücuttaki oksijen ve karbondioksit seviyesini değiştirebildiği için tehlikeli bir durumdur. Dakikada gerçekleşmesi gereken soluma sıklığı, yaşa bağlı olarak değişir ve bradipne nedir, solunum sayısı kaç olursa olur ve bradipne solunum ne demek sıkça merak edilen noktalardır.

Bradipne Nedir ve Neden Olur?

Yunancada "Bradypnea" olarak bilinen bradipnenin anlamına bakıldığında, "bradys"in yavaşlık, "pnein"in ise nefes almak anlamına geldiği görülür. Solunum hızının normalden daha düşük olduğu anlamına gelen bradipne, acil müdahale edilmesi gereken tıbbi bir durumdur. Bu durum, kendi başına bir rahatsızlık değil semptomdur. Genel olarak ileri yaştakilerde, kalp hastalarında, beyninde bir problem olanlarda ve tiroid bozukluğu yaşayanlarda yaygın olarak görülür. 12 ile 50 yaş arasındaki tüm sağlıklı kişilerin, dakikada en az 12-20 arasında soluk alıp vermesi gerekir. Solunum hızının 12'nin altına düşmesi olan bradipne aralığı, yaş grubuna bağlı olarak farklılık gösterir.

0-1 yaş ve 30'dan düşük

1-3 yaş ve 25'ten düşük

3-12 yaş ve 20'den düşük

12-50 yaş ve 12'den düşük

50 ve üzeri yaş 13'ten düşük ise bradipneden bahsetmek mümkündür.

Bradipne Neyin Belirtisidir?

Bradipnenin meydana gelmesinin nedenleri arasında, hipotiroidi, lupus, romatoid artrit, uyku apnesi, beyin hastalıkları, narkotik ilaçlar, hemokromatozis (anormal demir birikmesi), magnezyum, kalsiyum, fosfat, klorür, sodyum ve potasyum gibi elektrolit seviyelerinde yaşanan dengesizlik bulunur. Bradipnenin varlığını anlamayı sağlayan bazı işaretler vardır. Bir kişi, aşağıdaki rahatsızlıkları yaşıyorsa acilen bir sağlık kuruluşuna gitmesinde fayda vardır.