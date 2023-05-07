Bu belirtiler bahar depresyonu habercisi!

Uzman Psikolog Gözdem Özdem Akaydın, yaptığı açıklamada, mevsim geçişleri bireylerin daha fazla hassaslaşmasına neden olduğunu ve bu durumun da depresyon eğilimini arttırabildiğini söyledi. Akaydın, "Bahar depresyonunun habercisi olan belirtiler, halsizlik, enerji kaybı, unutkanlık sinirlilik. İşte tüm bu belirtiler ve daha fazlası bahar depresyonun habercisi olabilir. Bahar depresyonu son günlerde çok sık görülen bir depresyon çeşidi olmuştur. Baharla beraber düzensiz ve zamansız görülen güneş ışıkları beyindeki bazı hormonların ve kimyasalların fizyolojik açıdan dengesini bozarak, bireyin kendisini psikolojik açıdan da mutsuz hissetmesine yol açar" diye konuştu.

3 ADIMDA BAHAR DEPRESYONUNDAN KORUNMANIN YOLLARI SIRALADI

Psikolog Akaydın, bahar depresyonunun belirtilerine ilişkin, "Halsizlik, enerji kaybı ya da günlük işlere karşı ilgide azalma, performansta düşüş, sinirlilik, kolayca ağlama, kaygı ve korkular, iştah ve uyku düzeninde bozulma, konsantrasyonda azalma, unutkanlık, karar vermekte güçlük, umutsuzluk, çökkünlük, suçluluk, değersizlik duyguları, üzgün ve boşlukta hissetme, aşırı hareketlilik veya uyuşukluk, uzun süreli, tedaviye yanıt vermeyen bedensel şikayetler ve ağrılar.

Bahar depresyonunun sizi karamsarlığa sürüklemesine izin vermemek ise elinizde. 3 adımda bahar depresyonundan korunmanın yolları şu şekilde, düzenli uyku, dengeli beslenme, hareket ve egzersizin gücü. Ancak dikkat edilmesi gereken en önemli nokta bu 3 adımın uygulanma şekli. Düzenli uyku için yapılan araştırmalar televizyondan, bilgisayar ve telefondan uzak durulması gerektiğini söylüyor. Sağlıklı uyku için sessiz bir odada kitap okumak uykuya dalabilmek için oldukça önemli. Erken yatıp erken kalkmak ve her gün aynı saatte uyumak, yorgunluk ve stresi azaltacaktır" dedi.

BAHAR DEPRESYONUNU YENMENİN ALTIN KURALI

Akaydın, dengeli beslenmenin önemini vurgulayarak, "Öncelikle mevsime uygun sebze ve meyveler tüketmek hem ruh hem de beden sağlığına iyi gelir. İşlenmiş hazır gıdalardan uzak durmak önemlidir. Yapılan araştırmalar, Omega 3'ten zengin ceviz, semizotu, balık gibi besinler ile beslenmenin mevsimsel depresyonu önlemede yararlı olduğunu kanıtlamıştır. Bahar depresyonunu yenmenin altın kuralının ise seratonin hormonunun bol bol salgılanmasıdır.

Spor ya da açık havada her gün yarım saat yürüyüş yapmak mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin salınımını artırır. Serotonin, eksikliğinde depresif, yorgun, sıkılgan bir ruh hali görülür. Spora veya yürüyüş yapmaya ekstra vakit ayıramıyorsanız, alışverişe, işe yürüyerek gidebilir ve asansör kullanmak yerine 2-3 katı yürüyerek çıkabilirsiniz. Tüm bunları yapmanıza rağmen gündelik hayat sizin için zorlayıcı ise mutlaka bir uzman desteği alın" diye konuştu.