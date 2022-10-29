Bu eşyaları sakın bulaşık deterjanıyla yıkamayın!

Bulaşık deterjanı, birçok etkiye sahip olduğu için hangi alanlarda kullanılması gerektiğini doğru tespit etmek gerek. Kullandığınız noktalarda kötü sürprizlerle karşılaşmamak için yıkamamanız gereken birkaç ürünü sizin için derledik.

BULAŞIK MAKİNESİ

Bulaşık deterjanının çok yüksek köpürme kapasitesi, bulaşık makinesine geri dönülmez zararlar verebilir. Ayrıca her yerden taşan köpükler gibi büyük bir probleminiz de olabilir. Bulaşık makinesi için üretilen deterjanlar ve tabletler, bulaşıkları mükemmel yıkayacak şekilde formülize edilir ve bulaşık makinelerinize herhangi bir zarar vermenizi engeller.

DEMİR TAVALAR

Bulaşıklar arasında en çok temizleme ihtiyacı duyduğumuz tavalar da maalesef bu listeye dahil oluyor. Bulaşık deterjanları, tavada bulunan yağ tabakasını mükemmel temizlese tavanın yapısında oluşabilecek hasarlara da neden olabilir, bu nedenle hem kullanım sürenizi kısaltabilir hem de yaptığınız yemeklerin tadında sorunlar ortaya çıkarabilir. Bu sorunu çözmek için kullanabileceğiniz alternatif bir yöntem olarak sıcak tavaya tuz koyarak bir kağıt havluyla ovalamayı deneyebilirsiniz.

OTOMOBİLLER

Birçok kişi, bulaşık deterjanının arabaları yıkamak için bir alternatif olabileceğini söylese de bu deterjanlarda bulunan sert kimyasal ürünler, arabanızın boyasına zarar verebilir. Ayrıca üzerindeki koruyucu cilaların aşınmasına da neden olabilir. Durulanması zor olduğu için arabanız kuruduğunda hoşunuza gitmeyecek lekelerle karşılaşabilirsiniz.

CAM VE AYNALAR

Bulaşık deterjanı, camlarınızda olduğu gibi aynalarınızdaki kiri de kesinlikle temizler. Fakat sildikten sonra geride bıraktığı izleri temizlemek oldukça zahmetlidir. Bu nedenle mükemmel temizlenmiş ve hiç iz olmayan camlara sahip olmak istiyorsanız camları temizlemek için üretilen temizlik ürünlerini tercih etmeniz çok daha doğru olacaktır.