Bu karışım sayesinde eviniz günlerce toz tutmuyor! Etkisine inanamayacaksınız…

Temizlik yaparken daha çok çalışmanın değil de akıllıca çalışmanın daha etkili olduğunu savunan kadın özellikle konu toz almak olduğunda bu özel tarifi denemenizi öneriyor.

"Kimse gününün tamamını evi temizlemeyeayırmak istemez, ancak öyle görünüyor ki toz kısa sürede tekrar birikerek sizi bitmeyen bir döngünün içerisine sokuyor.

Ancak önereceğimiz bu tarif sayesinde eviniz günlerce toz tutmadan tertemiz kalacak.

İçeriği doğal ve ev yapımı sprey tozun yüzeylere tutunmasını engelleyecek. Tek ihtiyacınız her evde bulunan şu dört malzemeye: sirke, zeytinyağı, bir miktar sabun ve biraz su.

Sıradan yüzey temizleyiciler yerine bu spreyi kullanmak hem toz alma sürenizi yarıya indirecek hem de daha az toz almanızı sağlayacak.