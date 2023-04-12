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Bu karışım sayesinde eviniz günlerce toz tutmuyor! Etkisine inanamayacaksınız…

Ev işlerinin hiç bitmiyor oluşu birçok kişinin ortak derdi. Özellikle de silindikten sonra tekrar oluşan tozlar adeta sonu olmayan bir döngüye neden oluyor. Evi ne kadar derleyip toplasanız da her zaman bir şekilde ortaya çıkan toz, işinizin bitmesinden sizi alıkoyuyor olabilir. Ancak yakın zamanda bir kadın, büyükannesinin tozu tamamen bitiren yöntemini paylaştı.

Giriş Tarihi: 12.04.2023 11:22 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 11:23
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Bu karışım sayesinde eviniz günlerce toz tutmuyor! Etkisine inanamayacaksınız…

Temizlik yaparken daha çok çalışmanın değil de akıllıca çalışmanın daha etkili olduğunu savunan kadın özellikle konu toz almak olduğunda bu özel tarifi denemenizi öneriyor.

"Kimse gününün tamamını evi temizlemeyeayırmak istemez, ancak öyle görünüyor ki toz kısa sürede tekrar birikerek sizi bitmeyen bir döngünün içerisine sokuyor.

Ancak önereceğimiz bu tarif sayesinde eviniz günlerce toz tutmadan tertemiz kalacak.

İçeriği doğal ve ev yapımı sprey tozun yüzeylere tutunmasını engelleyecek. Tek ihtiyacınız her evde bulunan şu dört malzemeye: sirke, zeytinyağı, bir miktar sabun ve biraz su.

Sıradan yüzey temizleyiciler yerine bu spreyi kullanmak hem toz alma sürenizi yarıya indirecek hem de daha az toz almanızı sağlayacak.

Spreyi hazırlamak için

  • 2 bardak su,
  • 1 bardak sirke (kiri dezenfekte etmek için)
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağına (yüzeyi parlatmak ve uzun süre toz tutmasını engellemek için)
  • 1 tatlı kaşığı bulaşık sabunu (temizliği en iyi şekilde yapmak için)

gerekiyor.

Hepsini sprey şişenin içerisinde karıştırın ve en iyi sonucu almak için normal yüzey temizleyicinizin yerine kullanın.

Bu sayede toz alma sürenizi haftada bire, hatta iki haftada bire çıkarabilirsiniz.

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