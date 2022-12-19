Bu kokuya dikkat! Zeytinyağının bozulduğunun sinyallerini veriyor…

AĞZINIZDA YUVARLAYIN Zeytinyağından bir yudum alın ve yağ ağzınızın her yerine değene kadar ağzınızda yuvarlayın. Kokmuş yağın tadı balkabağı gibi olabilir ve meyvemsi olmayan acı bir tada sahiptir. Ayrıca ağzınızda yağlı bir his uyandırabilir.

KİMYASAL BİR TAT BULUNUR Küflü zeytinyağı o kadar yaygındır ki, birçok kişi bu durumu normal olarak kabul eder, ancak taze zeytinyağı yeşil, taze zeytin gibi kokar. Dikkat edilmesi gereken diğer daha az yaygın problemler arasında küf, küflü zeytinlerden kaynaklanan eski bir giysi kokusu ve kimyasal bir koku ve tat bulunur.