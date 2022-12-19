Bu kokuya dikkat! Zeytinyağının bozulduğunun sinyallerini veriyor…

Kokmuş olarak da adlandırılan kötü zeytinyağı, çeşitli faktörlerden etkilenir. Acılaşmayı önlemek için ne yaparsanız yapın, tüm zeytinyağı bir noktada bozulur. Kokma süresinin uzunluğu, hava ve ışığa maruz kalmasına ve depolandığı sıcaklığa bağlıdır. Uygun saklama ile kokuşma için geçen süreyi azaltabilirsiniz. Peki bu yağı tüketirken nelere dikkat etmeliyiz? Gelin birlikte neler olduğuna bir bakalım.
ÜRETİM TARİHİNE DİKKAT EDİN
Üretim tarihi için şişeye bakın. Çoğu zeytinyağı, üretimden 18 ay sonra veya 12 ay gibi erken bir tarihte ekşimeye başlar. Zeytinyağı kabını çevirin ve rengini inceleyin. 18 ay sonra yağın ekşimeye başladığı zaman renk daha parlak bir sarıya dönüşmeye başlar.
TAZE ZEYTİNYAĞI KESKİN KOKAR
Zeytinyağı şişesini burnunuzun altına yerleştirin ve derin bir şekilde koklayın. Taze zeytinyağı keskin, meyvemsi bir kokuya sahipken, ekşimiş zeytinyağı çok az kokuya sahiptir veya boya kalemi veya bayat yer fıstığı gibi kokabilir.
AĞZINIZDA YUVARLAYIN
Zeytinyağından bir yudum alın ve yağ ağzınızın her yerine değene kadar ağzınızda yuvarlayın. Kokmuş yağın tadı balkabağı gibi olabilir ve meyvemsi olmayan acı bir tada sahiptir. Ayrıca ağzınızda yağlı bir his uyandırabilir.
KİMYASAL BİR TAT BULUNUR
Küflü zeytinyağı o kadar yaygındır ki, birçok kişi bu durumu normal olarak kabul eder, ancak taze zeytinyağı yeşil, taze zeytin gibi kokar. Dikkat edilmesi gereken diğer daha az yaygın problemler arasında küf, küflü zeytinlerden kaynaklanan eski bir giysi kokusu ve kimyasal bir koku ve tat bulunur.
SUYUN İÇİNE ZEYTİNYAĞI DÖKÜN
Bir su bardağına az miktarda zeytinyağı damlatın. Eğer bu işlemden sonra suyun üzerine baloncuklar oluşuyorsa zeytinyağınız hakikidir. Fakat eğer sahte ise yağ su üstünde kalacaktır. Bu sahte yağa işaret eder. Eğer rengi farklı renklere bürünüyorsa zeytinyağı değil, kimyasal bir yağ kullanıyor olabilirsiniz!