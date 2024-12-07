Bu kütüphanede masalları anneler okuyor!

"BU PROJEYLE OKUMAYA TEŞVİK EDİLİYOR"

Kütüphane etkinliğine sıklıkla katılmaya çalıştığını dile getiren anne Havva Soydan ise "Proje çok kıymetli. Çocukların erken dönemlerde kütüphaneye gelmesi ileriki dönemde okuryazarlık alışkanlığının kazanmasını sağlıyor. Bu projeyle okumaya teşvik ediliyor. Buraya çocuklarımızla geliyoruz. Çocuklara masallar okuyoruz ve onları kitaplarla buluşturuyoruz. Bu proje kapsamında evimize sürekli kitap girmeye başladı. Gece yatmadan önce özellikle kitap okuyoruz." diye konuştu.

Annesiyle kütüphanede keyifli vakit geçirdiğini ifade eden 6 yaşındaki Ayşe Mila Soydan, "Annem bize masal okuyor. Burada çok güzel kitaplar var. Artık kitapları çok seviyorum." ifadelerini kullandı.