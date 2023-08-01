Bu malzemeleri fırında kullanırken iki kere düşünün! Fırın kullanmanın püf noktaları...

Uzmanlar, bazı plastiklerin ısıya dayanabilmesine rağmen bunların tespit edilmesinin zor olabileceğini söyledi. Plastik erimese bile, ısınırken yiyeceklere zararlı kimyasallar sızabilir.

Plastik, yüksek sıcaklıklarda hızla erir. Yangına neden olabileceği ve toksinlerin yayılmasına yol açabileceği için fırına plastik koymaktan kaçınmak önemlidir.

Uzmanlar, "Fırında ahşap ürünler kullanmayın" uyarısında bulundu. Bunun nedeni, ahşap bir öğenin "bükülme olasılığı" olmasıdır.Ayrıca, ürün yapıştırıcı içeriyorsa, muhtemelen yapıştırıcının kullanıldığı hatları boyunca yarılmalar olacaktır.

FIRINA DAYANIKLI SEMBOLU OLMAYAN TABAK

Fırına dayanıklı sembolü, tipik olarak pişirme kaplarının veya pişirme kaplarının altında bulunan ve öğenin fırında güvenli olduğunu gösteren küçük bir simgedir.

Sembol genellikle bir sıcaklık aralığı veya bir fırın görüntüsü gibi ek ayrıntılara sahip bir kareden oluşur.

Uzmanlar şu uyarıda bulundu: "Fırına dayanıklı simgesi olmayan bir tabağı fırınınızda kullanmamanızı öneririz. Nihayetinde, fırınınızda kullanacağınız tabakları seçerken dikkatli olmak daha güvenlidir."