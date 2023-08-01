Bu malzemeleri fırında kullanırken iki kere düşünün! Fırın kullanmanın püf noktaları...

Yemek pişirmeye gelince, fırın kullanmak için harika bir araçtır. Ancak bu cihaza asla koymaması gereken bazı şeyler bulunuyor.
Bir tabağı fırına koymadan önce, tabakların fırına uygun olup olmadığını kontrol etmeniz önemlidir. Uzmanlar üzerinde yapışkan tasarımların bulunduğu tabakların tehlike oluşturabileceği konusunda uyardı.
Mutfakta istenmeyen bir durum yaşanmaması için fırına nelerin konulmaması gerektiğini uzmanlar paylaştı.
PLASTİKLER
Plastik, yüksek sıcaklıklarda hızla erir. Yangına neden olabileceği ve toksinlerin yayılmasına yol açabileceği için fırına plastik koymaktan kaçınmak önemlidir.
Uzmanlar, bazı plastiklerin ısıya dayanabilmesine rağmen bunların tespit edilmesinin zor olabileceğini söyledi. Plastik erimese bile, ısınırken yiyeceklere zararlı kimyasallar sızabilir.
AHŞAP ÜRÜNLER
Uzmanlar, "Fırında ahşap ürünler kullanmayın" uyarısında bulundu. Bunun nedeni, ahşap bir öğenin "bükülme olasılığı" olmasıdır.Ayrıca, ürün yapıştırıcı içeriyorsa, muhtemelen yapıştırıcının kullanıldığı hatları boyunca yarılmalar olacaktır.
FIRINA DAYANIKLI SEMBOLU OLMAYAN TABAK
Fırına dayanıklı sembolü, tipik olarak pişirme kaplarının veya pişirme kaplarının altında bulunan ve öğenin fırında güvenli olduğunu gösteren küçük bir simgedir.
Sembol genellikle bir sıcaklık aralığı veya bir fırın görüntüsü gibi ek ayrıntılara sahip bir kareden oluşur.
Uzmanlar şu uyarıda bulundu: "Fırına dayanıklı simgesi olmayan bir tabağı fırınınızda kullanmamanızı öneririz. Nihayetinde, fırınınızda kullanacağınız tabakları seçerken dikkatli olmak daha güvenlidir."
KARTONLAR VE KAĞITLAR
Bir fırına karton ve kağıt koymaktan "kaçınmak" önemlidir. Fırın en düşük sıcaklığa ayarlanmış olsa bile, fırına karton koymak "yangın riskini artırır". Sadece yüksek ısıda pişirme için yapılmış fırın kağıdı gibi bazı istisnalar vardır. Bir kağıt ürününü fırında kullanmanın güvenli olup olmadığından emin olmayanlar için ise, tamamen kaçınmak en iyisidir.