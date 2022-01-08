Bu yaygın hata elektrikli süpürgenin ömrünü kısaltıyor!

Hiç farkında olmadan yapılan hatalar, aslında elektrikli süpürgelerinin ömrünü en çok kısaltan unsurların başında geliyor. Ayrıca toz ve tüyleri yeterince iyi çekemeyen süpürgelerin teknik olarak bozulduğu düşünülse de aslında birkaç ayrıntı sayesinde bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. İşte elektrik süpürgesinin performansını düşüren o hatalar…

TOZ HAZNESİNİ DÜZENLİ OLARAK BOŞALTMAMAK





Elektrikli süpürge, ister toz torbalı ister hazneli olsun yoğun bir kir birikimine maruz kaldığında yalnızca performansı düşmekle kalmaz, aynı zamanda kısıtlı bir hava akışına neden olan motor ısınması problemini de ortaya çıkarabilir. Bunun olmaması için ise mutlaka bu haznelerin düzenli olarak temizlenmesi gerekiyor. Böylece elektrikli süpürgenin performansında büyük bir artış sağlayabilirsiniz.

EMİŞ GÜCÜNDEKİ AZALMAYI "BOZULDU" OLARAK NİTELENDİRMEK

Elektrikli süpürgenin yaşadığı ani emiş kaybı, her zaman cihazın bozulduğu anlamına gelmeyebileceğinin farkında olmak gerekir. Emiş gücünde bir kayıp fark ettiğinizde öncelikle aşağıda sıraladığımız adımları izleyin;

Toz haznesini boşaltın

Hortumun tıkanık olup olmadığını kontrol edin

Hortum ve başlık arasındaki bölgenin tıkanıklığını kontrol edin

Fırça rulosunu inceleyin ve etrafında toz, kıl gibi takılı olan her şeyi çıkarın.

Öncelikle tüm bu ihtimalleri değerlendirdikten sonra elektrik süpürgesindeki sorunu çözebilirsiniz.

MOTORUN ÇALIŞMADIĞINI VARSAYMAK

Elektrik süpürgesi fazla ısındığında aniden kapanması, her zaman büyük bir sorun değildir. Birçok süpürgenin aniden kapanması, motorun aşırı ısınmasını önlemek için otomatik bir ayar olarak bulunur. Emiş kaybını önlemek için denediğiniz yolları, motorun ani kapanması durumunda da deneyebilirsiniz. Böylece aşırı ısınma sorununa neden olan sebebi de ortadan kaldırabilirsiniz.

SÜPÜRÜLMEMESİ GEREKEN ALANLARI SÜPÜRMEK





Günlük toz ve kir kalıntılarını temizlemek için en ideal cihaz olan elektrik süpürgeleri, yine de her yeri süpürmek için uygun değildir. Örneğin; cam kırıkları, kül veya toz yığınlarını veya bozuk paraları süpürmemeye dikkat etmek oldukça önemldir. Aksi takdirde makinenizde tıkanmalara, kesiklere veya sıkışmalara neden olabilir.

FİLTRELERİN DÜZENLİ TEMİZLENMEMESİ

Her elektrikli süpürgede bulunan çok ince toz ve kir parçalarını yakalayan bir dizi filtre bulunur. Bu filtreler, tozun tekrar havaya karışmasını engeller. Fakat yoğun bir toz birikimine maruz kalmış filtreler, düzgün çalışmadığı için tozları yeniden etrafa yaymaya başlar. Bu nedenle düzenli olarak temizlenmeyen filtreler, elektrik süpürgesinin perfomansını büyük oranda düşürecektir. Elektrikli süpürgenin filtre bakımıyla ilgili olan talimatları izlediğinizde tüm problemler ortadan kalkacaktır.