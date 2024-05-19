Bu yemekleri sakın ikinci kez ısıtmayın! Bir kaşığı bile öldürüyor..

Washington Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu'nda yardımcı doçent olan Emily Hovis, "Bakteri ilk pişirme sürecinde bir spor olarak hayatta kalıyor ve eğer pirinç oda sıcaklığında bırakılırsa, toksin üretiyor" dedi. "Yani pirinci yeniden ısıttığınızda bile bitkisel hücreleri öldürüyorsunuz, toksinleri yok etmiyorsunuz."

OLDUKÇA YAYGIN GÖRÜLÜYOR

Gıda ve İlaç İdaresi'ne göre ABD'de her yıl yaklaşık 63.400 Bacillus cereus hastalığı vakası rapor edilmektedir. Bacillus cereus makarna ve patateste de bulunabilmesine rağmen bu fenomen "kızarmış pirinç sendromu" olarak biliniyor.