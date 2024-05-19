Bu yemekleri sakın ikinci kez ısıtmayın! Bir kaşığı bile öldürüyor..

Washington Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu'nda yardımcı doçent olan Emily Hovis, "Bakteri ilk pişirme sürecinde bir spor olarak hayatta kalıyor ve eğer pirinç oda sıcaklığında bırakılırsa, toksin üretiyor" dedi. "Yani pirinci yeniden ısıttığınızda bile bitkisel hücreleri öldürüyorsunuz, toksinleri yok etmiyorsunuz."
OLDUKÇA YAYGIN GÖRÜLÜYOR
Gıda ve İlaç İdaresi'ne göre ABD'de her yıl yaklaşık 63.400 Bacillus cereus hastalığı vakası rapor edilmektedir. Bacillus cereus makarna ve patateste de bulunabilmesine rağmen bu fenomen "kızarmış pirinç sendromu" olarak biliniyor.
Hovis, semptomların 6 ila 12 saat içinde ortaya çıkabileceğini söyledi. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde ciddi enfeksiyon hastalığına neden olabiliyor.
Çoğu hasta 24 saat içinde iyileşir ve bu süreçte bol bol sıvı almak çok önemlidir.
Diyetisyen ve beslenme uzmanı Shelley Rael, bakteriyel büyümenin, pirincin pişirildikten sonra yeterince hızlı bir şekilde buzdolabına alınmamasından, buzdolabında çok uzun süre saklanmasından veya uygun şekilde yeniden ısıtılmamasından kaynaklandığını söyledi.
DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER
Başlamak için pirinci yüksek sıcaklıkta pişirin. Bacillus cereus, "tehlikeli bölge" olarak da bilinen 4 ila 60 derece arasında çoğalabilir. Bu nedenle pirinç gibi gıdaları tekrar ısıtmak aslında oldukça tehlikeli olabilir.
Diğer ısıtılmaması gereken gıdalar arasında ise şunlar yer almaktadır;
Mantarlar: Yüksek protein içeriklerinden dolayı, mantarlar tekrar ısıtıldığında besin değerlerini kaybedebilir ve kolayca bozulabilir.
Pişmiş Yumurta: Haşlanmış veya pişirilmiş yumurtalar, tekrar ısıtıldıklarında kötüleşebilir ve sindirim sistemine zarar verebilir.
Tavuk: Tavuk, tekrar ısıtıldığında salmonella gibi zararlı bakterilerin çoğalma riski taşır.
Patates: Pişirilmiş patatesin içeriğindeki nişasta, soğuduğunda ve tekrar ısıtıldığında sağlığa zararlı bileşiklere dönüşebilir.
Bebek Mamaları: Bebek mamaları, tekrar ısıtıldığında besin değerlerini kaybedebilir ve mikrobiyolojik kontaminasyon riski taşır.
Yağda Kızartılmış Gıdalar: Yağda kızartılmış gıdaların tekrar ısıtılması, yağın bozulmasına ve zararlı bileşiklerin oluşmasına neden olabilir.