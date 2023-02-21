Bu yöntem çamaşır suyu kullanmadan tuvaletlerinizi pırıl pırıl yapıyor: Lekenin üzerine bir miktar eklediğinizde…

Bu noktada kireci çıkarmak için kullanabileceğiniz en etkili yöntem ise karbonat kullanmaktır. Karbonat, çamaşır suyunun aksine biriken kireci doğrudan temizler. Çamaşır suyu ise tuvalette oluşan lekeleri ve kireci gizler.

Tek yapmanız gereken karbonatı suyla karıştırarak bir macun kıvamına getirmektir. Ardından tuvaletin içerisini ve kireç tortusu bulunan her noktayı bu macun ile kaplayın. Eğer lekeleriniz çok inatçıysa üzerine bir miktar da limon suyu ekleyebilirsiniz. En az bir saat ancak mümkünse bir gece boyunca bekletin ve ardından ponza taşı ile hafifçe ovalayın.