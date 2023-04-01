Bu yöntem evdeki küf sorununu tamamen bitiriyor! Özellikle bu alanı atlamayın...

Nemin olduğu yerde küf gelişir. Aslında, ıslaklık ve organik madde kaynağı olması koşuluyla, bazı türler 24-48 saat içinde büyümeye başlayabilir. Zehirli küf uzmanı Michael Rubino, temelde, nemin olduğu yerde küflenme olasılığı olduğunu açıklıyor.

Küf, şaşırtıcı yerlerde büyüyebileceği gibi neme daha yatkın büyüme ihtimali daha fazladır. Bu nedenle evinizde özellikle belirli alanları düzenli olarak kontrol etmelisiniz.