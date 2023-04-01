Bu yöntem evdeki küf sorununu tamamen bitiriyor! Özellikle bu alanı atlamayın...

Nemin olduğu yerde küf gelişir. Aslında, ıslaklık ve organik madde kaynağı olması koşuluyla, bazı türler 24-48 saat içinde büyümeye başlayabilir. Zehirli küf uzmanı Michael Rubino, temelde, nemin olduğu yerde küflenme olasılığı olduğunu açıklıyor.
Küf, şaşırtıcı yerlerde büyüyebileceği gibi neme daha yatkın büyüme ihtimali daha fazladır. Bu nedenle evinizde özellikle belirli alanları düzenli olarak kontrol etmelisiniz.
Küf oluşumunu en başta durdurabilirseniz, bu en idealidir. Küfün alerji benzeri semptomlara neden olduğu ve bazı insanlar için uzun vadeli sağlık sorunlarına neden olabileceği gösterildiğinden, küfü ve nemi kontrol etmek için bir nem giderici kullanmak etkili olabilir.
KÜF KONTROLÜNDE BU ALANLARI ATLAMAYIN
Evinizin neden kötü koktuğunu merak ediyorsanız, cevap küf olabilir. Siyah küf her zaman kolay görülebilen yerlerde bulunmaz, bu nedenle farkında olmayabilirsiniz.
Michael Rubino, "Mutfaklar ve banyolar gibi yüksek düzeyde su kullanan odalar, mikrobiyal büyüme gelişen alanlar listesinin başında yer alıyor" diye açıklıyor. "Yüksek nem, sızıntılar ve yapısal hasardan kaynaklanan nem girişi gibi diğer durumlar da bir evde mikrobiyal büyümeye izin verebilir. Herhangi bir sorundan kaçınmak ve kontaminasyon seviyelerini en aza indirmek için bu sorunlar hızlı ve doğru bir şekilde ele alınmalıdır" diyor.
BANYOLAR
Michael Rubino, "Derz, duş başlıkları ve lavabo bataryaları, banyoda küfün bulunduğu en yaygın yerlerdir" diyor. Ayrıca banyo tavanınızda küf veya duş perdenizde de küf bulabilirsiniz.
Ancak Michael'ın küfün bulabileceği şaşırtıcı bir yeri daha açıklıyor. Bu da evinizi etkileyen daha geniş bir küf sorununun göstergesi olabilir. Michael, "İç mekanda kirlilik sorunu olup olmadığını belirlemeye yardımcı olacak en sevdiğim numara, tuvalet deposunda küf olup olmadığını kontrol etmektir" diyor. Kapak hava almaya uygun olsa da, tankın içi ve dışı arasında çok az hava transferi vardır. Bir spor bu alana girdiği anda hızlı bir şekilde gizlice büyüme şansı yakalar.
MUTFAK
Buharlı tavalar ve kaynayan su ısıtıcılar, mutfaktaki havayı nemle doldurur ve bu da küf oluşumunu teşvik edebilir. Siyah küfü duvarlar ve tavan gibi daha geniş yüzeylerde fark edebilirsiniz, ancak mutfağınızda gözden kaçan köşe ve yarıklarda küf bulunma olasılığı çok daha yüksektir.
Tom Flood, "Dolapların arkasına ve tezgah üstlerine mutlaka bakın, derz aralarını da kontrol etmeyi unutmayın" tavsiyesinde bulunuyor. 'Mutfakta ve banyoda, lavabo ve fayanslar boyunca boşluklar oluşabilir ve bu boşluklar, suyun geçmesine ve küf oluşmasına izin verir.
KÜF BULDUĞUNUZDA NE YAPMALISINIZ?
Evlerde küf oluşumu sıkça karşılaşılan bir sorundur ve bu sorun hem evdeki estetiği bozar hem de sağlık açısından ciddi riskler oluşturabilir. Küf, solunum yolu hastalıklarına neden olabilir ve özellikle astım ve alerjisi olan kişiler için tehlikeli olabilir. Bu nedenle küf oluşumunu hemen çözmek önemlidir. İşte küf oluşumunu önlemek ve çözmek için bazı ipuçları:
Nem kontrolü yapın: Küf oluşumu için en önemli etkenlerden biri nemdir. Bu nedenle evdeki nem seviyesini kontrol etmek önemlidir. Nem oranı yüzde 60'ın altında olmalıdır. Nemli ortamları kontrol etmek için hava nemlendiricileri kullanabilirsiniz.
Hava sirkülasyonunu artırın: Evdeki hava sirkülasyonunu artırmak, küf oluşumunu azaltmaya yardımcı olabilir. Pencere ve kapıları açarak havalandırmayı artırabilirsiniz. Ayrıca havalandırma fanlarını kullanarak hava akışını artırabilirsiniz.
Küfün bulunduğu yüzeyleri temizleyin: Küf oluşumu görülen yüzeyleri temizlemek, küfün yayılmasını engelleyebilir. Küf oluşumu olan yüzeyleri sabunlu su ile temizleyebilirsiniz. Ancak bu yöntem yeterli olmazsa, küf önleyici ürünler kullanmanız gerekebilir.
Düzgün havalandırmalı banyolar oluşturun: Banyolar nemli ortamlar olduğundan, küf oluşumu için ideal bir ortam oluştururlar. Bu nedenle, banyolarda düzenli havalandırma yapmak ve duş sonrası ıslak yüzeyleri hemen kurutmak önemlidir. Ayrıca banyolarda küf önleyici boya veya kaplama kullanmak da yardımcı olabilir.
Rutin ev bakımı yapın: Evdeki rutin bakım ve temizlik işlemleri, küf oluşumunu engellemeye yardımcı olabilir. Perdeleri, halıları, koltukları ve diğer tekstil ürünlerini düzenli olarak temizleyin. Ayrıca evdeki su sızıntılarını ve su kaçaklarını hemen onarın.
Küf oluşumu ciddi bir sorun olduğundan, oluşumun ilk belirtilerini fark ederseniz hemen önlem almanız önemlidir. Yukarıdaki yöntemlerin yanı sıra, evdeki küf oluşumunu önlemek için profesyonel yardım da alabilirsiniz.