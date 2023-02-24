Bu yöntem pas lekelerinden eser bırakmıyor! İşte temizlikte harikalar yaratan muhteşem üçlü…

Tuz, temizlikte kurtarıcı yöntemlerden biridir. Birçok alanda kullanabileceğiniz bu ürün, temizlikte de harikalar yaratıyor. Özellikle pas lekeleri ve çıkmayan inatçı lekelerden şikayetçiyseniz tuz kullanarak bu lekelere anında veda edebilirsiniz.
PAS LEKELERİ
Pas lekelerinden anında kurtulmak için tuzu, limon suyu veya sirke ile karıştırın. Öncelikle lekenin tamamen kuruduğundan emin olun. Lekenin üzerine sıkın ve ardından limon suyunu bir kat tuzla kaplayın. Yarım saat bekletin ve ardından bir bez veya süngerle temizleyin. Gerekirse durulayın. Eğer sirke kullanacaksınız, önce tuzu bir kaşık sirke ile karıştırın ve bu karışımı pas lekesinin üzerine yayın. Bırakın ve bir süre sonra eski bir diş fırçasıyla fırçalayın.
TER LEKELERİ
Kıyafetlerdeki ter lekeleri, birçok kişinin canını sıkan sorunlar arasında. Neyse ki biraz tuz ve ılık su ile anında bu lekeden kurtulabilirsiniz. Dört yemek kaşığı tuzu bir litre ılık suyla karıştırın ve giysiyi bunun içinde ıslatın. Fakat, bu çözüm tüm giysiler için geçerli değildir. Tuz, saten gibi hassas kumaşlara zarar verebilir.
KESME TAHTASI
Kesme tahtaları bir süre sonra oldukça kirlenebilir. Her kullanımdan sonra yıkasanız da yeni gibi görünmelerini sağlamak oldukça zordur. Neyse ki, bunu düzeltmek için harika bir yöntemimiz var. Tuz ve limon kombinasyonu, kesme tahtaları için de harikalar yaratıyor. Kesme tahtasına biraz tuz serpin ve bir limonla ovun. Bu, en zor lekelerin bile çıkmasına yardımcı olacaktır.
TIKALI GİDERLERİ AÇAR
Tıkalı giderlerle ilgili sorun mu yaşıyorsunuz? Tıkalı olan giderleri açmak için sadece tuz yeterlidir. Uygulama için, lavabo ya da klozete tuz koyun ve iki dakika boyunca ılık suyla iyice durulayın. Bunun sonucunda tıkalı olan giderleriniz hızlı bir şekilde açılacak.
KAHVE VE ÇAY LEKELERİ
Ne kadar uğraşırsanız uğraşın kupalarınızı tamamen temizleyemiyor musunuz? Tuz burada da işe yarayacaktır. Nemli bir beze biraz tuz koyun ve lekelerin üzerine sürün. Böylece çıkmayan kahve ve çay lekelerinden kurtulacaksınız.