Bu yöntem sayesinde çarşaflarınızı saniyeler içinde değiştireceksiniz! Çarşafın etiketini…

Çarşafları yatağa sermek ve geçirmek oldukça can sıkıcı olabilir. Çarşafın bir tarafını tam olarak hizalamışken bir diğer tarafı kayabilir ve sinir bozucu hale gelebilir. Bu durumun önüne çok kolay ve hızlı bir biçimde geçebilirsiniz.

Yatağa lastikli çarşafları geçirebilmek için tek yapmanız gereken çarşafın etiketini yatağın sağ tarafına gelecek biçimde hizalamak. Bu sayede lastikli çarşafın her defasında yatağın etrafına yerleşmesini ve yatağa düzgün bir şekilde yerleşmesini sağlayabilirsiniz. Böylece yatağınız sanki profesyonel bir temizlik uzmanı tarafından yapılmış gibi görünecek.

Lastikli çarşafı kolaylıkla yatağa serebilmenin diğer yolu ise şöyle;

Lastikli çarşafı serebilmek için elastik bant kullanabilirsiniz. Bu yöntem için şiltenin alt ve üst kısmına elastik bant yerleştirin. Ardından çarşafı yatağa geçirin böylece çarşaf, yatağa tutunarak kolaylıkla serilir.

Çarşafları kolay bir biçimde serebilmek için kullanabileceğiniz malzemeler şöyle;

KAYDIRMAZ PED

Yatak şiltesinin köşelerinde ve çarşafın alt kısmında kaydırmaz ped kullanarak çarşafı kolaylıkla serebilirsiniz. Kaydırmaz ped sayesinde çarşaf, kumaşa yapışarak sabitlenir.

KANCA

Çarşafları kolaylıkla serebilmek için kullanabileceğiniz bir diğer malzeme ise kanca. Kanca kullanarak çarşafların köşe kısımlarının sabitlenmesini sağlayabilirsiniz.

Kolay bir biçimde çarşaf serebilmek için bir diğer yöntem;

Yatağın üzerine çarşafı kolay bir biçimde serebilmek için yatağın üzerinde herhangi bir şey bulunmamasına dikkat edin.

Ardından eğer çarşaf lastikli ise lastikli kısımlarını yatağın üst köşelerine geçirin.

Böylece uyuduğunuz esnada çarşafın kaymasını engelleyebilirsiniz.

Daha sonra çarşafın diğer iki ucunu da yatağı hafifçe yukarı doğru kaldırarak serin.

Serme işleminin ardından çarşafı elinizle düzelterek çarşafın yığılmasının önüne geçebilirsiniz.