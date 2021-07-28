Bu yönteme bayılacaksınız! Lastikli çarşaflarınızın kayma sorunu tamamen bitiyor

Çarşaflarınızın tamamen sabit durduğu, üzerinde rahatlıkla dönebildiğiniz bir gece uykusuna mı ihtiyacınız var? İşte bu yöntem sayesinde tüm bu sorunu ortadan kaldırıyoruz.

KUMAŞ SEÇİMİ

Seçtiğiniz kumaş, kayma sorunuyla ilgili sorunlarınızı ortadan kaldırabilme potansiyeline sahiptir. Pamuk, keten, ipek veya sentetik olarak tercih edebileceğiniz bu kumaşlar, herkes için farklı etkilere sahip olabilir. Keten kumaşlar çok fazla kırışan kumaşlar olması nedeniyle sizi rahatsız edebilir fakat yüksek oranda hava geçiren kumaş çeşitlerinden biri olması nedeniyle sağlıklı tercihlerden biridir. Pamuk ise yüksek dayanıklılık oranı ile öne çıkıyor. Uzun süre boyunca kullanabileceğiniz pamuk çarşaflar, kullanımı sırasında deformasyona daha az uğrayacaktır. İpek kumaşlar ise doğru olarak serilmediğinde kırışma sorunu yaşatsa da parlak ve yumuşak dokusu, hem sağlıklı bir uyku hem de rahat bir kullanım sunar. Ayrıca kullanım ömrü de uzundur. Sentetik çarşaf tercihlerini yaparken ise %50 oranı geçmemesine dikkat etmek önemli. Diğer çarşaflara göre daha sert olsa da kırışma ihtimali daha azdır.



ÇARŞAF BOYUTU

Kaymayı önlemek için en önemli noktalardan biri; seçtiğini çarşaf boyutudur. Doğru yatak için doğru çarşaf boyutunu seçmeniz gerekir. Eğer lastiksiz ise; 90 ve 105 cm aralığındaki yataklar için 160 cm çarşaf, 150 veya 160 cm genişliğindeki çift kişilik yataklar için 240 cm çarşaf ve son olarak 200 cm genişliğindeki yataklar için 290 cm çarşaf tercih edilmesi gerekir.

ÇARŞAFLARIN KAYMA SORUNUNU BİTİREN ÜRÜNLER





Kaydırmaz yatak pedi: Yatağın farklı köşelerinde kullanabileceğiniz pedler, çarşafların alt bölümlerinde kullanıldığında üzerine sabitlenmesi sayesinde çarşafların kaymasını tamamen önleyebilmenizi sağlıyor.

Emniyet pimleri, çengelli iğneler: Bu yöntem, çarşafınızın köşelerinden tutturmanız sayesinde istediğiniz sabitlemeyi sağlayacaktır. Fakat özellikle çengelli iğneleri çocukların olmadığı bir ortamda veya çocuk yatağı olmayan bir yatakta kullanmanız gerekir. Bu iğnelerle oynamaları durumunda çocuklara zarar verebilir.



Elastik bantlar: Bu bantlar, yatağın üzerine serdikten sonra üzerine çarşafı da serdikten sonra köşelerinde bulunan düğmeler sayesinde sağlam bir tutuş elde edebilirsiniz. Böylece çarşaflar tamamen sabitlenmiş olur.