Bulaşık makinesinde çizilmiş mutfak eşyalarını kurtarmanın en kolay yöntemi!

Özellikle tuz ve parlatıcının doğru oranda kullanılmaması veya ayarlarda ortaya çıkan bir sorun, ürünlerin çizilmesine neden olabilir. Fakat bu noktadan sonra, yapılacak bir şey olmadığı düşünülerek çizilen veya matlaşan mutfak eşyaları kullanılmayabiliyor. Fakat tüm bu eşyaları kurtarabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte o ipuçları…

CAMLAR İÇİN EN İYİ TARİF: KARBONAT, LİMON, SİRKE VE PARLATICI

Çizilen cam eşyalarınızı, bir paket karbonatı bir kaba aldıktan sonra üzerine gezdirin.

Ardından yarım çay bardağı parlatıcıyı da üzerine ekledikten sonra sıcak suyu üzerini geçecek kadar koyun.

Yarım çay bardağı limon tuzu ve sirkeyi de ekledikten sonra yarım saat kadar bekletin.

Bu işlemden sonra cam eşyalarınız ilk günkü parlaklığına ulaşacaktır.

PORSELENLER İÇİN: KARBONAT VE LİMON