Bulaşık makinesinin içine bir tane atın! Ekstra temiz, sıfır çizik bulaşıkların sırrı...

Bir alüminyum folyoyu minik bir top haline getirdikten sonra bulaşık makinenizden çıkan bulaşıklara inanamayacaksınız. Sosyal medyada paylaşılan birbirinden farklı temizlik ipucu arasında bu yöntem, milyonlarca kişinin dikkatini çekti. İşte o yöntem…
Alüminyum folyo, birçok alanda sıklıkla kullanılan önemli bir mutfak gereci. Yalnızca artan yemeklerin üzerini örtmek veya yemek hazırlarken kullanmak için değil aynı zamanda başka şeyler için de kullanılabilir. Örneğin; gümüş eşyalarınızı alüminyum folyoya sarın, ve olacakları görün. Fakat hiç beklemediğiniz bir alanda daha kullanılıyor.
BULAŞIK MAKİNESİNDE BİR ALÜMİNYUM TOPU
Bulaşık makinesine koyduğunuz bardaklar, çatallar veya kaşıklarda sinir bozucu çiziklerle karşılaşmak, asla istenmeye sonuçlara neden oluyor. Matlaşmış, yeterince parlamayan ve kötü görünen bu tabaklar, bardaklar ve çatal-bıçaklar sanki hiç temizlenmemiş gibi bir görünüm nedeniyle birçok çözüm yöntemini düşündürüyor olabilir. Fakat minik bir alüminyum folyo topu, tüm bu sorunu ortadan kaldırabilir.
Sosyal medya platformlarında sıklıkla paylaşılan temizlik tüyolarından biri olan alüminyum folyo, birçok insanın beklemediği kadar etkili bir sonuç sundu. Çok fazla uğraşmadan oldukça etkili sonuçlar sunan bu yöntemi binlerce insan denedi.
Çatallar, kaşıklar ve özellikle bıçaklar, genellikle bulaşık makinesinden yeterince temizlenmemiş gibi bir görünüme neden olan lekeler ve çiziklerle çıkabilir. Fakat bir sosyal medya fenomenine dönüşen Avustralyalı Caroline McCauley'e göre alüminyum folyo topu, ekstra temiz bulaşıkların çıkmasını sağlayan bir yöntem keşfetti. Özellikle gümüş rengi olan bulaşıkların ilk günkü gibi görünmesini sağlayan bu yöntem, aslında folyonun temizleyici özelliği ile ilgili değil. Buradaki çözüm yöntemi; bulaşık makinesindeki temizlik malzemeleri ile kimyasal reaksiyonu tetiklemesiyle ilişkili.
UYGULAMA
Bir parça alüminyum folyodan top yapın ve bulaşık makinesinin çatal-bıçak sepetine koyun. Ardından her zamanki gibi bulaşık makinesini çalıştırın. İşlem bittiğinde çatal bıçak takımınızın yeniden ışıl ışıl göründüğünü fark edeceksiniz.