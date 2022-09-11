Bulaşık makinesinin içine bir tane atın! Ekstra temiz, sıfır çizik bulaşıkların sırrı...

Alüminyum folyo, birçok alanda sıklıkla kullanılan önemli bir mutfak gereci. Yalnızca artan yemeklerin üzerini örtmek veya yemek hazırlarken kullanmak için değil aynı zamanda başka şeyler için de kullanılabilir. Örneğin; gümüş eşyalarınızı alüminyum folyoya sarın, ve olacakları görün. Fakat hiç beklemediğiniz bir alanda daha kullanılıyor.

Bir alüminyum folyoyu minik bir top haline getirdikten sonra bulaşık makinenizden çıkan bulaşıklara inanamayacaksınız. Sosyal medyada paylaşılan birbirinden farklı temizlik ipucu arasında bu yöntem, milyonlarca kişinin dikkatini çekti. İşte o yöntem…

BULAŞIK MAKİNESİNDE BİR ALÜMİNYUM TOPU

Bulaşık makinesine koyduğunuz bardaklar, çatallar veya kaşıklarda sinir bozucu çiziklerle karşılaşmak, asla istenmeye sonuçlara neden oluyor. Matlaşmış, yeterince parlamayan ve kötü görünen bu tabaklar, bardaklar ve çatal-bıçaklar sanki hiç temizlenmemiş gibi bir görünüm nedeniyle birçok çözüm yöntemini düşündürüyor olabilir. Fakat minik bir alüminyum folyo topu, tüm bu sorunu ortadan kaldırabilir.

Sosyal medya platformlarında sıklıkla paylaşılan temizlik tüyolarından biri olan alüminyum folyo, birçok insanın beklemediği kadar etkili bir sonuç sundu. Çok fazla uğraşmadan oldukça etkili sonuçlar sunan bu yöntemi binlerce insan denedi.