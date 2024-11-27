Bulut gibi kabaran kekin sırrı meğer bu malzemedeymiş!

Un, kakao, karbonat ve kabartma tozu gibi kuru malzemeleri eleyerek karışıma eklemek önemlidir. Bu durum hem malzemelerin havalanıp kabarmasını sağlar hem de arada oluşan topaklar çözülür.

Unu eleyerek karışıma eledikten sonra bir spatula yardımı ile alttan üste doğru, yalnızca ün gözden kaybolana kadar karıştırmanız önerilir. Fazla karıştırıldığında kekin kabarması önlenir. Kabarmasının sırrı ise mikser ile değil de spatula yardımı ile karıştırmaktır.

PİŞİRİRKEN BU AŞAMALARA DİKKAT

Kekin kabarması için hazırlık aşaması ne kadar önemliyse pişirme aşaması da o kadar önemlidir. İlk olarak fırın önceden ısıtılmış olmalıdır.

Sıcaklık için ise; çok yüksek olursa kekin dışı pişer ancak, içi pişmez ve çöker. Bu nedenle sıcaklığı düşük tutmanız önerilir.