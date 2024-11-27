Bulut gibi kabaran kekin sırrı meğer bu malzemedeymiş!

Büyük bir hevesle mutfağa kek yapmak için girdiniz ve kek hazırlamaya başladınız ancak, kek istediğiniz kadar kabarmadı. Bu durum sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Sizlere önereceğimiz püf noktalar sayesinde 'kek kabaracak mı?' sorusunu artık düşünmeyeceksiniz.
TÜM MALZEMELER ODA SICAKLIĞINDA OLMALI
Kekin kabarabilmesi için en önemli noktalardan biri tüm malzemelerin oda sıcaklığında olmasıdır. Malzemelerin oda sıcaklığında olması, birbirleriyle iyi karışmaları hem de kimyası açısından çok önemlidir.
ŞEKER TAMAMEN ERİYENE KADAR ÇIRPILMALI
Birçok kek tarifinin başlangıcı, şeker ve tereyağının çırpılması ile olur. Bu noktada önemli olan şekerin tamamen erimesidir.
KURU MALZEMELERİ ELEYEREK EKLEYİN
Un, kakao, karbonat ve kabartma tozu gibi kuru malzemeleri eleyerek karışıma eklemek önemlidir. Bu durum hem malzemelerin havalanıp kabarmasını sağlar hem de arada oluşan topaklar çözülür.
UNU ELEDİKTEN SONRA ÇOK KARIŞTIRILMAMALI
Unu eleyerek karışıma eledikten sonra bir spatula yardımı ile alttan üste doğru, yalnızca ün gözden kaybolana kadar karıştırmanız önerilir. Fazla karıştırıldığında kekin kabarması önlenir. Kabarmasının sırrı ise mikser ile değil de spatula yardımı ile karıştırmaktır.
PİŞİRİRKEN BU AŞAMALARA DİKKAT
Kekin kabarması için hazırlık aşaması ne kadar önemliyse pişirme aşaması da o kadar önemlidir. İlk olarak fırın önceden ısıtılmış olmalıdır.
Sıcaklık için ise; çok yüksek olursa kekin dışı pişer ancak, içi pişmez ve çöker. Bu nedenle sıcaklığı düşük tutmanız önerilir.