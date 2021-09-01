Bunları indirimde bile almayacaksınız! İşte evinize sokmamanız gereken ürünler

İndirimde olan bir şeyi satın alma isteğini iyi biliriz. Ancak aynı zamanda, bazı ürünlerin özünü anlamak ve sunulan indirimlerin onları satın alma gerekliliğini haklı gösterip göstermediğini hesaplamak da önemli. İşte indirimde bile almamanız gereken ürünler;

İŞLENMİŞ PEYNİR



Başlangıçta her şey kulağa hoş geliyor: işlenmiş peynir, doğal peynirden yapılıyor. Ancak ayrıntılara girdikçe durum daha da kötüleşiyor. Doymuş yağ (kolesterol seviyesini artırmak için), çok miktarda tuz (raf ömrünü uzatmak ve aynı zamanda çeşitli hastalıklara yakalanma riskini artıran tadı artırmak için) ve yapay gıda boyaları eklenebilir. Dünya çapında bilim insanlar arasında şüpheli güvenlikleri nedeniyle uzun yıllardır tartışmalıdı.

İşlenmiş peynir üreticilerinin temel amacı, ürünün raf ömrünü artırmak ve maksimum miktarda satmaktır. Çoğu zaman, bu ürünün fiyatı, kaliteli doğal peynirin fiyatı ile aynıdır.

TAM BUĞDAY UNU

Daha az buğday unu ve daha fazla tahıl estetik açıdan hoş tohumlarla daha sağlıklı tam tahıllı ekmek aldığımızda bizi harekete geçiren şey budur. Ancak gerçekte tam tahıllı ekmek çoğu zaman "sağlıklı" kılığında sıradan ekmektir. Kural olarak, beyaz buğday unundan çavdar unu ile bir miktar keten tohumu ve kepek eklenerek yapılabilir. Bu nedenle tam buğday unu ile yapılan ekmekleri tercih ederken kullanılan malzemeler konusunda emin olmak önemlidir.

MEYVELİ YOĞURT VEYA PUDİNGLER



Yoğurt ve puding rafları süpermarketlerin en favori noktalarından biri. Muz, çilek, vanilya, mango gibi her damağa uygun lezzetere sahip olduğu için bu ürünleri memnuniyetle satın alıyoruz çünkü "çok sağlıklılar". Ama ne yazık ki faydaları hiçbir katkı maddesi olmayan sadece doğal yoğurtta var. Aromalı bu ürünlerin çoğu, artan miktarda şeker, koyulaştırıcı ve koruyucu içerir. Ayrıca şekersiz süzme yoğurt ile meyve katkılı normal yoğurdun fiyatını karşılaştırırsanız, doğal yoğurdun genellikle daha ucuz olduğunu fark edeceksiniz.

KURUYEMİŞ

Çok popüler bir atıştırmalıktır: lezzetlidir, güzel görünür ve sağlıklı bir şeyler yediğimiz konusunda bize güven verir. Bununla birlikte, paketin bileşimine yakından bakarsanız, bu ürünün ana kısmının şekerli meyve, ucuz fıstık ve kuru üzüm olduğunu göreceksiniz. İçinde badem veya kaju gibi çok daha az, daha pahalı fındık var. Bu karışımlar oldukça pahalıdır, ancak bir indirim görürseniz satın almak için acele etmeyin, bu karışımı kendiniz bir araya getirmeniz çok daha ucuz olacaktır. Ayrıca, şekerlenmiş bileşenlerin sayısını azaltma ve genel ürünü biraz daha sağlıklı hale getirme şansı verecektir.

ÖĞÜTÜLMÜŞ BAHARATLAR

Bazı baharatlar, lezzet ve aromadan sorumlu yağlar içerir. Bu baharatlar en iyi öğütmeden hemen sonra kullanılır. Tadını ve aromasını çok çabuk kaybettikleri için yıllarca saklamamalısınız. Tabii ki, her baharat türünü ayrı ayrı satın alma şansınız yoksa, önceden öğütülmüş baharatları kullanmanızda sorun yoktur. Tabii ki yine de aroma verse de yeni öğütülmüş baharat kadar yoğun değildir. Ancak tüm baharatlar bu özelliklere sahip değildir; sadece kimyon, hindistan cevizi, kakule, karanfil, kişniş ve her türlü biber bu özelliklere sahiptir. Kurutulmuş sebzelerden (havuç, kereviz) veya bitkilerden yapılan baharatlar yıllarca saklanabilir. Bu arada, belirli yemekleri ("balık", "pirzola", "kebap") pişirmek için kullanılan baharatların bileşimine dikkat etmeye çalışın. Genellikle bu karışımlar, aralarında lezzet artırıcılar ve stabilizatörler bulabileceğiniz birçok bileşen içerir.

ÖNCEDEN HAZIRLANMIŞ KARIŞIMLAR

Günümüzde hemen hemen tüm dükkanlarda kek, krep veya kurabiye pişirmek için kuru karışımlar bulunmaktadır. Birçoğumuz bunları uygun oldukları için satın alıyoruz; sadece 1-2 malzeme eklemeniz, karıştırmanız ve hamur hazır. Ancak bu karışımlarda un, yumurta tozu ve şekerin yanı sıra tatlandırıcılar, stabilizatörler ve renklendiricilerin de bulunduğunu unutmamalısınız. Bu yüzden biraz boş zamanınız ve isteğiniz varsa, işlenmemiş ürünlerden kurabiye pişirmek daha iyidir. Ayrıca, bazı karışımlar, muhtemelen evinizde bulunan en fazla 5 bileşen içerir.

YAĞDA BEKLEYEN KONSERVELER



Konserve ürünler tüm dünyada sevilir. Hem küçük porsiyonlar sunarlar, hem yemeye hazırdır ve taze olan kadar vitamin içerir. Genellikle konserve ürünler 2 çeşittir: kendi suyunda ve yağda bekleyenler. Ancak, balığın sahip olduğu maksimum vitamin miktarını almak istiyorsanız, kendi suyunda konserve olanı tercih etmek daha iyidir. Örneğin, bu porsiyonlardan birinde omega-3 diğerinden ortalama %20 daha azdır çünkü sudaki ton balığı omega-3'ün sadece %3'ünü kaybeder. Fakat eğer ton balığı yağdaysa bu sağlıklı yağ, %15-25 daha az bulunur. Ve tüm bunlar sadece omega-3'ün yağda çözünür olmasından kaynaklanmaktadır.