Buzdolabında kurtulamadığınız o kokuyu tek kaşıkta yok ediyor! Bir tabağa koyun ve...

Ne kadar temizlense de bir türlü geçmeyen kokular sorun yaratabilir. En fazla istenmeyen kokunun oluştuğu noktalardan biri olan tuvalet, gerekli temizliğin yanı sıra karbonat ile ferah bir ortama da kavuşabilir. Bunun için özellikle temizlenmesi gereken alanları temizledikten sonra karbonatı üzerine dökün ve kabarmasına fırsat verin. Yaklaşık 1 saat bekledikten sonra karbonat dökülmüş yerleri iyice temizleyin.

GİDER KOKUSU

Borulardaki artıklar veya yeterli olmayan temizlik sonucunda ortaya çıkabilecek gider kokusu, aslında basit bir yöntemle çözülebilir. Haftada birkaç kez kokuların geldiği gidere iki yemek kaşığı karbonat dökün ardından bir saat bekleyin. Üzerine sıcak su dökün. Böylece giderlerdeki kokuya neden olan bakteriler ortadan kalkarak banyo ve mutfak ortamlardaki ferah havaya yeniden kavuşabilirsiniz .

AYAKKABI KOKUSU

Ayakkabılar, gün boyunca içerisinde kapalı kalan ayakların havasız bir ortamda bakteri üremesi sonucu oldukça kötü kokular ortaya çıkarabilir. Bulunan ortamlarda da rahatsız edici kokuların yayılmasına neden olan bu sorunu, karbonatla çözebilirsiniz. Kokan ayakkabılara bir çay kaşığı kadar karbonat döktükten sonra birkaç saat bekleyin ve ardından yıkayın. Antiseptik özelliği sayesinde karbonat, ayakkabıdaki kokuları ortadan kaldıracaktır.