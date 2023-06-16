Çamaşır Makinası Nasıl Temizlenir? Evde Doğal Yöntemlerle Çamaşır Makinası Temizliği Püf Noktaları

Çamaşır makinası nasıl temizlenir sorusuna verilebilecek en önemli yanıt, doğru ürünün kullanılmasıdır. Çamaşır makinası hangi malzemelerle temizlenir diye araştıranlar, bunun için özel olarak üretilen temizleyicilerin yanı sıra sirke ve karbonatı da kullanabilirler. Makinenin uzun yıllar arızalanmadan çalışması için düzenli olarak temizlenmesi gerekir. Çamaşır makinesi temizliğinde ne kullanılır? İşte detaylar…

Çamaşır Makinesi Nasıl Temizlenir?

Çamaşır makinesi temizliğinde kullanılacak en önemli ürün, marketlerde satılan makine temizleyicisidir. Deterjan gözüne temizleyici eklendikten sonra yüksek programda yıkanmalıdır. Öncesinde ise makinenin içi nemli bir bez ile silinmelidir. Öte yandan, elma sirkesi, beyaz sirke, tuz, limon tuzu, limon ve karbonat da kullanılabilir. İstenilen herhangi bir sirke tercih edildikten sonra içine, tuz, limon tuzu, karbonat veya limon eklenerek karıştırılmalıdır. Karışım homojen bir hale geldiğinde, bir kısmı temiz bir beze dökülmeli ve makinenin içi silinmelidir. Kalanı ise deterjan kısmına veya iç kısma konulmalıdır. Daha sonra yüksek sıcaklıktaki bir programda çalıştırılmalıdır. Bu işlemin, ayda bir kez yapılması ise makinenin temiz kalmasını sağlar ve ömrünü uzatır.

Çamaşır Makinesi Temizlenmezse Ne Olur?

Elektronik ev eşyalarından biri olan çamaşır makinesinin, sağlıklı bir şekilde çalışması, giysileri iyi temizlemesi ve kireç oluşumunun meydana gelmemesi için düzenli olarak bakım ve temizliğinin yapılması gerekir. Aksi takdirde, iyi yıkanmayan ve kötü kokulu çamaşırlar ortaya çıkar. Çamaşır makinesinin en önemli parçalarından biri olan rezistansın kireç tutması, daha fazla elektrik enerjisinin harcanması anlamına gelir. Çünkü suyu ısıtmak konusunda zorlanır. Kir ve kireç, makinenin performansını düşüren etkenlerdir. Kirlenmenin meydana geldiğini anlamayı sağlayan bazı belirtiler bulunur. Bunlar arasında, kötü koku, deterjan kabının kirlenmesi, filtrenin kirlenmesi, lastikte kireç birikmesi ve çamaşırların iyi yıkanmaması yer alır. Bu işaretlerden bir veya birkaçı görüldüğünde, makinenin temizlenme vaktinin geldiği söylenebilir.