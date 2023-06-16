Çamaşır makinelerinin en iyi şekilde çamaşırları yıkaması için alınması gereken bir kısım tedbirler vardır. Peki, çamaşır makinası temiz yıkaması için ne yapmak gerekir? Gerekli tedbirler uygulanarak çamaşırlarınızın tertemiz olmasını sağlayabilirsiniz. Bazı basit tedbirler uygulanmadığı için çamaşır makineleri tam olarak yıkama yapmıyor olabilir. Çamaşır makinası temiz yıkaması için ne yapmalıyım sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Çamaşır Makinası Temiz Yıkaması İçin Ne Yapmak Gerekir?

Çamaşır makinesinin iyi yıkaması için alınması gereken bir kısım tedbirler vardır. Bu tedbirleri alarak makinenizin istenen performansı göstermesini sağlayabilirsiniz. Söz konusu tedbirleri aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

Çamaşır makineniz için uygun deterjanı seçin

Çamaşırlarınızı uygun programda yıkayın

Çamaşır makinesine koyduğunuz tüm parçaların aynı nitelikte olmasını sağlayın

Makinenizin yıkama süresinin uygun zaman aralığında olmasını temin edin.

Çamaşır Makinası Temiz Yıkaması İçin Ne Yapmalıyım?

Çamaşır makinesinin temiz yıkaması için makinenin yıkama süresi ve yıkama sıcaklığı çok önemlidir. Günümüzdeki çamaşır makineleri, uygun program seçildiğinde yıkama süresi ve yıkama sıcaklığını otomatik olarak ayarlar. Fakat eski tip makinelerde bu seçim manuel olarak yapılabilir.

Bazı çamaşırlar yüksek sıcaklıkta yıkanırken bazıları daha düşük sıcaklıklarda yıkanmalıdır. Bunun yanında bazı kısa programlar da makineden istediğiniz verimi almanıza engel olabilir. Ayrıca yıkama esnasında kaliteli deterjanlar kullanmanız da çamaşırların daha temiz yıkanmasını sağlayacaktır. Çamaşır makinenizin özelliğine ve kapasitesine uygun şekilde deterjan seçimi yapabilirsiniz.