Çamaşır makinesi kapağındaki çıkıntının asıl sebebi... Görüntünün ötesinde özel bir işlevi bulunuyor...

"Bu şekilde eğimli olmasının nedeni, çamaşırları yıkanırken tambura geri itmek, böylece kapı contasına sıkışmaması veya zarar görmemesini sağlamaktır."

İzleyiciler ise videonun yorumlarında yanıtlar verdi ve bu ilginç bilgi için Renae'ye teşekkür etti.

Ayrıca bazı makinelerde kapı boyunca borular olduğunu söylüyor.

Bir kişi, "Hep merak etmiştim, bizim için bir gizemi çözdüğün için teşekkürler!" dedi.

Ve farklı bir kişi ise "İronik bir şekilde bunu merak ettim çünkü sadece ikinci katmanın ne olduğunu anlamak için ilk katmanı kırdım." diye yorum yaptı.