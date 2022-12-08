Çamaşır makinesi kapağındaki çıkıntının asıl sebebi... Görüntünün ötesinde özel bir işlevi bulunuyor...

Çamaşır makinesinin kapağını açtığınızda cam kısmının içeri doğru olan çıkıntısı aslında önemli bir amaca hizmet ediyor…
Beyaz eşya tamir teknisyeni Renae, bu ilginç tasarımın arkasındaki nedenleri açıkladı.
Hazırladığı bir videoda bilgilerini paylaşan Renae şunları söyledi; "Eğer önden yüklemeli bir çamaşır makinesi kullandıysanız, muhtemelen kapısındaki camın içeri doğru çıkan küçük bir tümseği olduğunu fark etmişsinizdir. Aslında çamaşır makinesinin bu şekilde tasarlanmasının birkaç nedeni vardır."
"İlk ve ana sebep, önden yüklemeli bir çamaşır makineniz olduğunda, giysilerin üstten yüklemeli bir çamaşır makinesinde olduğundan çok daha fazla hareket etmesidir.
"Bu şekilde eğimli olmasının nedeni, çamaşırları yıkanırken tambura geri itmek, böylece kapı contasına sıkışmaması veya zarar görmemesini sağlamaktır."
Ayrıca bazı makinelerde kapı boyunca borular olduğunu söylüyor.
Bu sayede su kapağın altında birikmez ve borulardan tekrar geri iletilir.
İzleyiciler ise videonun yorumlarında yanıtlar verdi ve bu ilginç bilgi için Renae'ye teşekkür etti.
Bir kişi, "Hep merak etmiştim, bizim için bir gizemi çözdüğün için teşekkürler!" dedi.
Ve farklı bir kişi ise "İronik bir şekilde bunu merak ettim çünkü sadece ikinci katmanın ne olduğunu anlamak için ilk katmanı kırdım." diye yorum yaptı.