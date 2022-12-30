Çamaşır makinesindeki bu kokuya dikkat! Parçaların çürüdüğünün göstergesi...

Çamaşır makinesinde çamaşır deterjanınızdan kaynaklanan kalıntı ve birikintiler bakterilerin üremesi için uygun bir ortam hazırlarken aynı zamanda bu birikinti, makinenizin içindeki mekanizmaların tıkanmasına neden oluyor. Üstelik bu kalıntılar, çamaşırlarınızın temizlenmesi için ihtiyaç duyulan suyun belirli bir sıcaklığa ulaşmasını da engelleyebilir.

Çamaşır makinesinin içindeki sıcak, nemli ortam, bakteriler için en iyi üreme alanlarından bir diğer noktasıdır. Düzenli olarak temizlenmediği takdirde küf ve mantar birikimine neden olabilir. Çamaşır makinenizin içini uzun süre temizlemeden kalması, bu durumun giderek şiddetlenmesinin yanı sıra çamaşırlarınızda da bu koku ve birikintilerle karşılaşmanızla sonuçlanabilir.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ NASIL TEMİZLENİR?

Çamaşır makinesinin içinde küf oluşumunun ilk belirtilerinden biri; güçlü ve kötü bir kokudur. Kokuyu çamaşır suyu ile gidermek için makinenin deterjan bölümüne çeyrek çay bardağı çamaşır suyunu ekleyin ve iki kez durulama işleminde çalıştırın. Çamaşır suyu, tamburu yeterince sterilize ederek kokuyu ortadan kaldırabilir.

Kir, tortu ve kireç gibi kokunun ötesinde farklı sorunlarla mücadele ediyorsanız, makinenin içine daha fazla dikkat etmek gerekiyor. Beyaz sirke ve bulaşık deterjanı karışımıyla makinenin görünür parçalarını temizleyebilirsiniz. Ayrıca boş makineyi iki bardak beyaz sirkeyle çalıştırmak, işe yarayacaktır. Son olarak tamamen boş bir şekilde makineyi unutmayın.