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Çamaşır makinesindeki kötü kokuyu anında yok ediyor! Yarım çay bardağı çamaşırları mis gibi kokutuyor…

Evimizdeki en önemli yardımcı eşyalardan birisi olan çamaşır makinesi, bazı durumlarda çamaşırları yıkasa bile kötü kokmasına neden olabilir. Bu kokunun nedeni sudaki kireç ve makinenin içerisindeki deterjan kalıntılarından meydana gelebilir. Peki, bu kötü koku nasıl giderilir? Sosyal medyada paylaşımlar yapan temizlik uzmanı Mrs. Hinch’in takipçileri kokulardan kurtulmanın doğal yöntemini paylaştı.

Giriş Tarihi: 25.09.2024 09:21
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ÇAMAŞIR MAKİNESİNDEKİ KÖTÜ KOKUYU ANINDA YOK EDİYOR!

Çamaşırlarımızın temizlenmesi ve mis gibi kokması için kullandığımız çamaşır makinesinden kötü koku geldiğini mi fark ettiniz? Endişe etmenize gerek yok çünkü çözümü oldukça basit. İşte detaylar…

LİMON VE DİŞ MACUNU

Paylaşılan videoda göre çamaşır makinesinin tambur kısmın limon ve diş macunu ile temizleniyor.

Sosyal medya kullanıcısı limonu ilk olarak ikiye bölüyor ve üzerine diş macunu sıkıyor.

Sonrasında diş macunu sıktığı limonu çamaşır makinesinin içerisine yerleştirip hızlı yıkama başlatıyor.

BEYAZ SİRKE VE KARBONAT

Bir diğer kullanıcı ise etkili bir çözüm olacağını ifade eder beyaz sirke ve karbonat kullanma önerisinde bulundu. Bu ikili makinenizin içerisindeki hem küf kalıntılarını temizleyecek hem de kötü kokunun önüne geçecek.

Çamaşır makinesinin deterjan gözüne yarım çay bardağı beyaz sirke ekleyin. Tambur kısmına ise bir miktar karbonat serpiştirin ve makineyi çalıştırın.

Kullanıcı makine bittiğinde kalıntı fark ederseniz kısa programda tekrar çalıştırmanız gerektiğini ifade etti.

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