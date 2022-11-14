Çamaşır suyu lekelerini ortadan kaldırıyor! Bu 2 ürün temizlikte son noktayı koyuyor…

Kıyafetinizin çamaşır suyu olması en sinir bozucu durumlardan biridir. Özellikle temizlik yaparken, ufak bir sıçrama bile büyük etki yaratabilir. Gelin bunu nasıl çıkarabileceğinize birlikte bakalım.
ÇAMAŞIR SUYU LEKELERİ BULAŞIK SABUNU İLE NASIL ONARILIR?
Ağartıcı lekelerini onarmak veya çıkarmak için harekete geçmek yerine, ideal olarak ilk etapta bunların olmasını önlemek istersiniz. Aşağıdakileri unutmayın:
Çamaşırlarınızda çamaşır suyu kullanıyorsanız, tüm bakım etiketlerinin çamaşırların çamaşır suyu için güvenli olduğunu belirttiğinden emin olun. Çamaşır suyu, çamaşırları beyazlatmak ve dezenfekte etmek ve lekeli lekeleri tedavi etmek için harika bir yöntemdir.
Beyaz çamaşırlardaki çamaşır suyu lekelerini ve kalıntılarını bulaşık sabunu ile de temizleyebilirsiniz.
Bir bardak suya 3-4 damla bulaşık sabunu damlatın.
İkisini iyice karıştırın.
Bezi karışıma batırın.
Dışarıdan başlayarak çamaşır suyu lekesi üzerinde çalışın.
Durulayın ve tüm kalıntılar gidene kadar gerektiği kadar tekrarlayın.
METİL ALKOL KULLANIN
En sevdiğiniz gömleğinize veya kot pantolonunuza çamaşır suyu bulaştığında, yıkamadan geçmemişse nötrleştirme yöntemini uygulayın. Daha sonra bu tüyoyu daha küçük ağartılmış alanlar için deneyebilirsiniz.
Bir pamuğu alkole batırın.
Pamuklu çubuğu ağartıcı lekesinin etrafına sürün ve rengi çevreleyen alanlardan beyaz alana doğru çekin.
Boya tamamen ağartılmış alana aktarılıncaya kadar buna devam edin.
Giysilerin havayla kurumasına izin verin.
Ağartılmış alanın hala çevredeki alandan biraz daha hafif olduğunu fark edebilirsiniz. Eğer öyleyse, bunu düzeltmek için bir kumaş boyası kullanın.
BEYAZ SİRKE KULLANIN
Çamaşır suyu lekesini yok etmek için beyaz sirkeyi suyla karıştırın. Beyaz sirke kullanmak, çamaşır suyu lekesini tedavi etmenin harika bir doğal yoludur. Ağartıcı lekeyi yalnızca beyaz sirke ile tedavi edebilirsiniz.
Kumaş ve döşeme için 1 yemek kaşığı beyaz sirkeyi 2 bardak soğuk suyla karıştırın. Halı için 1 yemek kaşığı beyaz sirkeyi 2 bardak ılık suyla karıştırın. Ilık su, çamaşır suyunun yapışmış olabileceği kir ve kirecin yanı sıra halı liflerindeki ağartıcı lekesinin çoğunu çekecektir. Bu nedenle halıları buharla temizlemek için genellikle ılık su kullanılır.