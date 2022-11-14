Çamaşır suyu lekelerini ortadan kaldırıyor! Bu 2 ürün temizlikte son noktayı koyuyor…

METİL ALKOL KULLANIN

En sevdiğiniz gömleğinize veya kot pantolonunuza çamaşır suyu bulaştığında, yıkamadan geçmemişse nötrleştirme yöntemini uygulayın. Daha sonra bu tüyoyu daha küçük ağartılmış alanlar için deneyebilirsiniz.

Bir pamuğu alkole batırın. Pamuklu çubuğu ağartıcı lekesinin etrafına sürün ve rengi çevreleyen alanlardan beyaz alana doğru çekin. Boya tamamen ağartılmış alana aktarılıncaya kadar buna devam edin. Giysilerin havayla kurumasına izin verin.

Ağartılmış alanın hala çevredeki alandan biraz daha hafif olduğunu fark edebilirsiniz. Eğer öyleyse, bunu düzeltmek için bir kumaş boyası kullanın.