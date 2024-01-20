Çamaşır suyundan bile 10 kat fazla etki ediyor! Klozeti bembeyaz yapıyor

Tuvaletlerde ortaya çıkan kireç, birçok ev sahibinin karşılaştığı yaygın bir sorundur. Bu durum, genellikle tuvaletlerin kirli görünmesine ve kullanımının rahatsız edici olmasına neden olabilir. Aylarca hatta yıllarca biriken yoğun tuvalet kirecini temizlemek özellikle zorlu bir görev olabilir.

Temizlik uzmanları, tuvaletlerde biriken kireci etkili bir şekilde temizlemek için pratik ipuçları sunmaktadır.

EN ETKİLİ YÖNTEM

Kalınlaşmış ve çıkarılması zor tuvalet kirecini yok etmek için tek ihtiyacınız olan biraz limon ve karbonattır. İlk olarak karbonatı kireç tutmuş alanlara serpin. Ardından limon suyu sıkarak, kirecin içine iyice işlemesi için 15 dakika boyunca bekletin. Sonrasında tuvalet fırçası kullanarak temizleyin ve suyla durulayın. Tuvaletin tekrar bembeyaz olduğunu göreceksiniz.

DAHA İNATÇI LEKELER İÇİN

Eğer kireç birikimi çok fazlaysa, karbonatı döktükten sonra limonu ortadan ikiye keserek birikmenin olduğu alanları limonla ovarak temizleyebilirsiniz. Ancak bu işlem sırasında eldiven kullanmak önemlidir. Sonrasında tuvaleti bir gece boyunca karbonat ve limon suyu ile temizlemeden bırakın. Sabah geldiğinizde ovun ve tüm kireci temizleyin.