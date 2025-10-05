Çamaşır suyundan daha etkili! Sararmış yastıkları dakikalar içerisinde bembeyaz yapan yöntem…

Temizlik uzmanı David Smith, özellikle kış aylarında yastıkların neden çabuk sarardığını açıkladı: "Merkezi ısıtmanın açık olması, yastıklarda nem birikmesine neden oluyor. Bu nem, tüyleri yıpratarak yastığın hacmini ve ısı yalıtımını kaybetmesine yol açıyor. Aynı zamanda yastık kılıflarında sararmalar oluşuyor."
Smith, çamaşır suyunun bu lekeleri tamamen çıkaramadığını, hatta kalıcı hale getirebileceğini belirtti. Bunun yerine sararmış yastıklar için "en etkili yöntemin" mutfakta kolayca bulunan malzemeler olduğunu söyledi: limon suyu ve karbonat.
NASIL UYGULANIR?
Limon suyu ve karbonatı az bir suyla karıştırarak macun kıvamına getirin.
Bu karışımı sararmış bölgelere nazikçe sürün.
Yaklaşık 30 dakika beklettikten sonra iyice durulayın ve yastığı kurumaya bırakın.
Limon suyu, antibakteriyel özelliklerinin yanı sıra ter kaynaklı yağlı lekeleri çözmede oldukça etkilidir. Karbonat ise alkalin yapısıyla lekeyi kaldırırken aynı zamanda kötü kokuları da emer.
Dilerseniz, yastıkları büyük bir kap veya küvete batırıp karışımı suya ekleyerek daha kapsamlı bir temizlik de yapabilirsiniz. Yastıkları güneşte kurutmak ise ekstra bir avantaj sağlar.
Uzman Smith, "Güneş ışığı doğal bir ağartıcıdır ve bakterileri yok eder. Yastıkları güneşe asın, ara sıra çevirin ve tamamen kuruduklarından emin olun" dedi. Bu yöntemle yastıklarınız hem lekesiz hem de taptaze kokulu olacak.