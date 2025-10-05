Çamaşır suyundan daha etkili! Sararmış yastıkları dakikalar içerisinde bembeyaz yapan yöntem…

Temizlik uzmanı David Smith, özellikle kış aylarında yastıkların neden çabuk sarardığını açıkladı: "Merkezi ısıtmanın açık olması, yastıklarda nem birikmesine neden oluyor. Bu nem, tüyleri yıpratarak yastığın hacmini ve ısı yalıtımını kaybetmesine yol açıyor. Aynı zamanda yastık kılıflarında sararmalar oluşuyor."

Smith, çamaşır suyunun bu lekeleri tamamen çıkaramadığını, hatta kalıcı hale getirebileceğini belirtti. Bunun yerine sararmış yastıklar için "en etkili yöntemin" mutfakta kolayca bulunan malzemeler olduğunu söyledi: limon suyu ve karbonat.