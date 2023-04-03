Çamaşır yıkarken cepte unutulan peçete, kağıt! Her yere bulaşan bu karmaşayı tek seferde çözüyoruz

Bir kişi; "selobandı parmaklarınızın etrafına, yapışkan tarafı en dışta olacak şekilde sarmaya ve cebinizin içinde dolaştırabilirsiniz" önerisinde bulundu.

Bir başkası ise; "kuru ve temiz bir diş fırçası kullanmanın tüm dokuyu çıkarmak için harikalar yarattığını" söyledi.

Bir başkası, "Kadife lastik bir eldiven deneyin, giysilerinizdeki saç, kepek, tüy ve benzeri şeyleri temizlemek için harikadır" dedi. Farklı bir kullanıcı ise "cebi ters çevirin, tekrar yıkayın ve kurutun" önerisinde bulundu.