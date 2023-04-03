Çamaşır yıkarken cepte unutulan peçete, kağıt! Her yere bulaşan bu karmaşayı tek seferde çözüyoruz

Kıyafetleri makineye yerleştirirken genellikle ceplerini karıştırma alışkanlığı olsa da, aradan kaçanlar veya unutulanlar sıklıkla karşılaşılan bir soruna neden oluyor. Renklerin karışmasına dair endişe olsa da ceplerde unutulan peçeteler, istenmeyen sonuçlarla karşılaşılmasının da en büyük sebeplerinden biri.
Kirli çamaşır kutusuna birkaç kıyafet attıktan sonra, o gün pantolonunun içine attığınız o peçeteyi unutmuş olabilirsiniz. Ancak bu durum, kısa sürede meşakkatli bir iş haline gelir.
Stevie Anne Hamilton, tam olarak sorunla karşılaştıktan sonra sosyal medya kullanıcılarından tavsiye aldı. 625.000'den fazla üyesi olan sayfada bir gönderi paylaşarak, cepten parçalanmış peçeteleri çıkarmak için en iyi çözümü aradıklarına dair soru sordu.
Yayınlandığından beri, Facebook kullanıcısının tavsiye sorgusu bugüne kadar 120'den fazla yorum aldı. Yorum bölümüne akın eden kullanıcılar, başka hiçbir şeyin yerinden kıpırdatmadığını görürlerse sorunu ortadan kaldırmak için en iyi çözümü paylaştılar.
Bir kişi; "selobandı parmaklarınızın etrafına, yapışkan tarafı en dışta olacak şekilde sarmaya ve cebinizin içinde dolaştırabilirsiniz" önerisinde bulundu.
Bir başkası ise; "kuru ve temiz bir diş fırçası kullanmanın tüm dokuyu çıkarmak için harikalar yarattığını" söyledi.
Bir başkası, "Kadife lastik bir eldiven deneyin, giysilerinizdeki saç, kepek, tüy ve benzeri şeyleri temizlemek için harikadır" dedi. Farklı bir kullanıcı ise "cebi ters çevirin, tekrar yıkayın ve kurutun" önerisinde bulundu.