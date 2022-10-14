Çamaşır yıkarken en sık yapılan hata! Deterjanı 2 ölçekten fazla eklediğinizde...

İnsanların çamaşır yıkarken yaptığı en büyük hatalardan biri çok fazla deterjan kullanmak oluyor. Bunu yapmanız giysilerinizi daha temiz yapmıyor. Hatta fazla deterjan kullanmak giysilerinizi yıpratabilir. Bu yüzden tam ölçeğinde kullanırsanız sizin için daha iyi olacaktır. İşte detayları…

Giriş Tarihi: 14.10.2022 15:54 PAYLAŞ ABONE OL

Pırıl pırıl ve misler gibi kokan çamaşırlara nasıl sahip oluruz? İşte çamaşırlarınızı misler gibi yapacak formüle gelin birlikte bir bakalım. Deterjanlar son derece konsantredir. Eğer giysilerinize daha fazla deterjan eklerseniz, giysilerinize yapışır ve onları kabuklu bir görünüm verir pis yapar.Sadece iki yemek kaşığı deterjan kullanmak sizin açınızdan daha iyi olacaktır.

ÇAMAŞIR YIKARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? SU SICAKLIĞI Çamaşırları yıkarken her zaman sıcak su kullanmanızda fayda var. Sıcak su pamuklu kıyafetler için oldukça güvenlidir. Aynı zamanda beyaz ve renkliler için de öyledir. Polyester içerdiği için sıcak su kullanmadığınızda kıyafetleriniz veya çarşaflarınız tuhaf bir görünüm oluşturacaktır.