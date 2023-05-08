Çamaşır yıkarken yapılan bu hata kıyafetlerin aşırı kırışmasına neden oluyor! Ütüye saatler ayırmamak için…

Pek çok insanın ütü yapmaya vakti veya isteği olmadığı için genellikle çamaşır kurutma makinesi veya havayla kuruyan giysiler kullanmaya yönelirler. Bununla birlikte, bazen giysiler çamaşır makinesinden gerçekten çok kırışmış olarak çıkabilir. Ancak uzmanlar bu duruma karşı neler yapmanız gerektiğini anlatıyor.
ÇAMAŞIR MAKİNESİNİ YANLIŞ DOLDURMAK
Uzmanlar, ev halkının "yıkamanın etkinliğini azaltabileceği için çamaşır makinelerini asla aşırı yüklememesi gerektiğini" iddia etti. Çamaşır makinesini aşırı doldurmak, bir döngüyü tekrarlamak zorunda kalmaya neden olacaktır. Bunun yerine, çamaşır makinesine çamaşır koymadan önce kapasite sınırlarını kontrol ettiğinizden emin olun. Doğru kapasite üretici kılavuzunda belirtilmiştir.
Pek çok insan, çamaşır makinelerinin farklı malzemeler için farklı kapasitelere sahip olduğunun farkında değildir, bu nedenle yıkayacağınız çamaşırlar için kılavuzu kontrol etmek önemlidir.
Örneğin bir çamaşır makinesinin kapasitesi 6kg ise bu pamuk ürünler için geçerli olacaktır. Ancak yünlü veya hassas çamaşırlar için yük kapasitesi sadece 2 kg'a düşebilir. Uzmanlar şunları ekledi: "Aşırı yükleme aşırı kırışıklıklara neden olabileceğinden, yükünüzün ağırlığını dikkatle kontrol etmeniz önemlidir."
ÇOK YÜKSEK SICAKLIK KULLANMAK
Çamaşırhane uzmanları, "giysilerinizi çok yüksek bir sıcaklıkta yıkamak kırışıklığa neden olabilir" diye uyardı. Giysilerini doğru sıcaklıkta temizlenmeleri için etiketlerinde önerilen sıcaklığı kontrol etmeniz önerilir. Bu sadece giysilerin kırışmasını değil, aynı zamanda "çekmesini" de önlemeye yardımcı olur.
SICAK SUYLA DURULAMA YAPMA
Çoğu çamaşır makinesi, yalnızca soğuk dolum yaptıkları için evdeki soğuk su kaynağına bağlanacaktır. Ancak uzmanlar, yanlış etiketleme veya sıcak ve soğuk su vanasını yanlış takma nedeniyle bazen "insanların hata yaptığını" açıkladı. "Çamaşır makinesinin durulama devresine sıcak su girerse kırışıkları artırabilir" dediler.
YANLIŞ SIKMA GÜCÜNÜ SEÇME
Cihazın çamaşırları doğru hızda döndürmemesi de çamaşırların kırışmasına neden olabilir. Her öğenin aynı sıkma hızını gerektirdiği asla varsayılmamalıdır. Örneğin kotlar için 900 devirlik bir sıkma döngüsü gerektirirken, pamuk en iyi 1.400 devirde döner. Yine, makine için neyin doğru olduğundan emin olmak için üreticinin yönergelerini kontrol etmeye değer.