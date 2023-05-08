Çamaşır yıkarken yapılan bu hata kıyafetlerin aşırı kırışmasına neden oluyor! Ütüye saatler ayırmamak için…

Pek çok insanın ütü yapmaya vakti veya isteği olmadığı için genellikle çamaşır kurutma makinesi veya havayla kuruyan giysiler kullanmaya yönelirler. Bununla birlikte, bazen giysiler çamaşır makinesinden gerçekten çok kırışmış olarak çıkabilir. Ancak uzmanlar bu duruma karşı neler yapmanız gerektiğini anlatıyor.

ÇAMAŞIR MAKİNESİNİ YANLIŞ DOLDURMAK

Uzmanlar, ev halkının "yıkamanın etkinliğini azaltabileceği için çamaşır makinelerini asla aşırı yüklememesi gerektiğini" iddia etti. Çamaşır makinesini aşırı doldurmak, bir döngüyü tekrarlamak zorunda kalmaya neden olacaktır. Bunun yerine, çamaşır makinesine çamaşır koymadan önce kapasite sınırlarını kontrol ettiğinizden emin olun. Doğru kapasite üretici kılavuzunda belirtilmiştir.

Pek çok insan, çamaşır makinelerinin farklı malzemeler için farklı kapasitelere sahip olduğunun farkında değildir, bu nedenle yıkayacağınız çamaşırlar için kılavuzu kontrol etmek önemlidir.