Camlardaki lekeleri anında yok ediyor! Pırıl pırıl ayna gibi camlar için…

Sirke, yağı, kiri ve kiri kolayca parçalayacak asit nedeniyle tam olarak temizlemede çok etkilidir. Yine de dikkatli olun, bazı yüzeylere zarar verebilir, bu nedenle temizlik için sirkeyi, özellikle saf sirkeyi kullanmadan önce her zaman kontrol edin.

Beyaz sirke veya damıtılmış beyaz sirke, asetik asit ve suyun berrak bir çözeltisidir. Bilinen en eski sirke kullanımı 10.000 yıldan daha eskidir. Genel olarak sirke, iki aşamalı bir fermantasyon süreci ile yapılır. İlk olarak maya, patates, tahıl veya meyve gibi gıdalardaki şekerleri veya karbonhidratları fermente eder ve bunları alkole dönüştürür. Daha sonra asetik asit bakterileri (Acetobacter), fermantasyon işlemi sırasında alkolü asetik aside dönüştürür. Çoğu beyaz sirke, tahıl alkolünün veya etanolün fermantasyonu ile yapılır.

BEYAZ SİRKE İYİ BİR TEMİZLEYİCİ

Beyaz sirke, temizlik ve hatta yemek pişirme gibi genel amaçlı kullanım için hemen hemen her mağazada satılan bir çözeltiye seyreltilir. Ancak tüm sirkeler aynı değildir. Temizleme sirkesi ve damıtılmış beyaz sirke arasındaki fark, asit seviyeleridir. Beyaz sirkenin asiditesi %5 ve temizlik sirkesinin asiditesi %6'dır. Yalnızca yüzde bir fark olmasına rağmen, temizlik sirkesi çok daha güçlüdür.

Başka bir ipucu da, damıtılmış beyaz sirkeyi baharat reyonunda da bulabileceğinizdir, ancak temizlik sirkesi genel mağazalarda diğer temizleyicilerle birlikte olacaktır.Temizlik için damıtılmış beyaz sirke kullanmak uygun olsa da, tariflerde temizlik sirkesi kullanmak için aynı şey geçerli değildir. Unutmayın, bu ekstra asit, tüketim için güvenli olmadığı anlamına gelir.