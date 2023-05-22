Camları çizmeden parıldamasını sağlıyor! Her evde bulunan o malzeme yeterli…

Camlar doğrudan güneş ışığında temizlenirse veya üzerinde aşırı temizlik ürünü kullanılırsa, çizikler ve lekeler daha belirgin olabilir.

Bu nedenle bahar camların derinlemesine temizlenmesi için en ideal zamandır.Uzun bir kışın ardından pencereler toz, kir, çamur ve örümcek ağlarıyla kaplanabilir. Ancak bazı ürünler veya yanlış ekipman kullanılırsa pencereler temizlenmeden önceki hallerinden kolayca daha kötü görünebilir.

En doğru temizleme yöntemini ve malzemelerini ise temizlik uzmanları paylaştı. Pencerelerinizi temizlemek için eski gazeteleri kullanmak, lekesiz bir parlaklık elde etmenin harika bir yoludur.