Camları çizmeden parıldamasını sağlıyor! Her evde bulunan o malzeme yeterli…

Camlar doğrudan güneş ışığında temizlenirse veya üzerinde aşırı temizlik ürünü kullanılırsa, çizikler ve lekeler daha belirgin olabilir.
Bu nedenle bahar camların derinlemesine temizlenmesi için en ideal zamandır.Uzun bir kışın ardından pencereler toz, kir, çamur ve örümcek ağlarıyla kaplanabilir. Ancak bazı ürünler veya yanlış ekipman kullanılırsa pencereler temizlenmeden önceki hallerinden kolayca daha kötü görünebilir.
En doğru temizleme yöntemini ve malzemelerini ise temizlik uzmanları paylaştı. Pencerelerinizi temizlemek için eski gazeteleri kullanmak, lekesiz bir parlaklık elde etmenin harika bir yoludur.
Pencerelere veya cama damıtılmış beyaz sirke veya çevre dostu bir cam temizleyici uygulayın, ardından gazete sayfalarınızı buruşturun ve dairesel hareketlerle yüzeye uygulayın.
Gazeteler çok emici olduğundan, sıvıyı camın etrafında hareket ettirmek yerine çizgileri önlemek için emer. Cam kaygan, kaygan gözeneksiz bir yüzeydir, bu nedenle gazetenin mürekkebi yüzeye yapışmaz.
Beyaz sirke, doğal ve güçlü bir temizleme solüsyonu olduğu için genellikle camları temizlemek için kullanılır. Sirke asidiktir, yani mineral birikintilerini, kiri, yağı ve pisliği çözerken aynı zamanda bakterileri de temizler. Genellikle fırınları, su ısıtıcıları, muslukları, duş kapılarını, bulaşık makinelerini ve çamaşır makinelerini temizlemek için de kullanılır.
CAMLARI TEMİZLERKEN YAPILAN HATALAR
İnsanların yaptığı en büyük hatalardan biri güneşli bir günde pencereleri temizlemektir. Pencereleri yağmurlu olmayan ancak kapalı havanın olduğu bir günde temizlemek aslında en iyisidir. Güneş parlarken pencereleri temizlemek camı ısıtır ve ardından silinme şansı bulamadan temizleme solüsyonunu cam üzerinde kurutur.
Bu nedenle güneş, cam pencerede çizgilere ve lekelere neden olur. Çok fazla temizleme solüsyonu kullanmak da pencerelerin çizgili ve lekeli kalmasına neden olabilir. Camları daha temiz hale getirmek yerine, camda sabun kalıntıları birikebilir ve bu da çizgilere yol açabilir.