Çarşaflarınızı ne sıklıkla yıkamalısınız? Uzmanlar cevabını verdi...

HANGİ SIKLIKTA YIKANMALI?

Yatak uzmanlarına göre, çarşaflarınızı genellikle haftada veya iki haftada bir yıkamanız önerilir. Bu süre zarfında ekstra bir takım bulundurmak, yoğun bir program için pratik olduğu gibi, yerlerini değiştirmek için de faydalıdır. Alerjisi olan kişiler için ise çarşafların haftada bir kez yıkanması tavsiye edilir. Ayrıca, beyaz çarşafların taze kalması ve lekelerin birikmesini engellemek için haftada bir yıkanması önerilmektedir. Çarşaflar kirli görünmese bile, bu bakterilerin olmadığı anlamına gelmez.