Çarşaflarınızı ne sıklıkla yıkamalısınız? Uzmanlar cevabını verdi...

Yastık ve yorganlarınızı yıkamak için harcadığınız özen, yatak çarşaflarınıza da aynı şekilde gösterilmelidir.
HANGİ SIKLIKTA YIKANMALI?
Yatak uzmanlarına göre, çarşaflarınızı genellikle haftada veya iki haftada bir yıkamanız önerilir. Bu süre zarfında ekstra bir takım bulundurmak, yoğun bir program için pratik olduğu gibi, yerlerini değiştirmek için de faydalıdır. Alerjisi olan kişiler için ise çarşafların haftada bir kez yıkanması tavsiye edilir. Ayrıca, beyaz çarşafların taze kalması ve lekelerin birikmesini engellemek için haftada bir yıkanması önerilmektedir. Çarşaflar kirli görünmese bile, bu bakterilerin olmadığı anlamına gelmez.
ÇARŞAFLARI YIKAMADA EN İDEAL SICAKLIK NEDİR?
Yatak çarşaflarınızı ve yastıklarınızı yıkarken doğru sıcaklığı kullanmak oldukça önemlidir. Uzmanlar, genellikle bakım etiketlerine uymanızı ve talimatlara dikkat etmenizi öneriyor. Çoğu kumaş, 40 derece sıcaklıkta yıkanabilir. Bu sıcaklık, kirleri ve vücudun doğal yağlarını giderirken mikropları da etkili bir şekilde öldürür.
Günümüzdeki çamaşır deterjanları, düşük sıcaklıklarda bile oldukça etkili olabilmektedir, bu yüzden yatak takımlarını sıcak suyla yıkamaya gerek yoktur.
DAHA YÜKSEK BİR SICAKLIK NE ZAMAN GEREKİR?
Ancak, çarşaflar bir haftadan daha uzun süre yıkanmazsa, daha yüksek bir sıcaklık gerekebilir. Çamaşır uzmanları, çarşaf ve yastıkların sık sık yıkanmadığı durumlarda 60 derece sıcaklıkta yıkanmasını öneriyor. Çünkü düşük sıcaklıklar, tüm bakterileri öldürmede yetersiz kalabilir ve kötü kokuların geri dönmesine neden olabilir.
Ancak, çarşaflarınız uzun süre yıkanmadıysa ve özellikle soğuk algınlığı ve grip mevsimindeyseniz, daha yüksek bir sıcaklıkta yıkamayı değerlendirmeniz önerilmektedir.