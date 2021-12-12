Çaydanlığı tek seferde pırıl pırıl yapacaksınız! Limonu böyle kullanırsanız...

Limonun doğru kullanımı, yalnızca salatalarda veya yemeklerde kulllanmak değildir. Aynı zamanda içeriğindeki asit sayesinde birçok şeyi doğal olarak temizlemenize de olanak tanır. Bir temizlik uzmanı, limonu kullanırken en iyi sonuca nasıl ulaşabileceğinizin ipuçlarını verdi.

Laura Simpson, internet üzerinde bu ipucunu okuduktan sonra, çaydanlığı eski ihtişamına geri döndürmek için limon suyunı nasıl kullandığını anlattı. Bu ipucunu Facebook üzerinde bir gruptan paylaştıktan sonra birçok insan "Şimdiye kadar yaptığım en iyi şey! Bundan sonra bu yönteme geçeceğim" gibi geri dönüşlerde bulundu.





"İŞTE YÖNTEMİ"

Limon suyu asidik özellikte olması nedeniyle kireçlenmeyi gideriyor.

1 adet limonun suyunu çaydanlığın içerisine ekleyin.

20 dakika bekleyin ve çaydanlığın içerisine bir miktar su ekleyin.

Çaydanlığın altını yakın, kaynamasını bekleyin ve sonrasında suyu boşaltın.

Bu yöntem sayesinde hem kireçlenmeden hem de çaydanlığınızdaki kötü kokulardan kolayca kurtulabileceksiniz.

"DOĞAL VE ÇEVRECİ BİR YÖNTEM"





Şişelenmiş limon suyunun maliyetinin hem ucuz hem de doğal olması, kimyasaldan ve pahalı ürünlerden uzak durmanızı da sağlıyor. Orijinal ipucunu gönderene teşekkür etmeden önce Laura, "Kireç tortusunu çok daha iyi temizliyor ve yok ediyor, daha ucuz ve çevre için daha iyi," diye açıkladı.

Şişelenmiş limon suyu yerine taze limon kullanmayı öneren başka bir kişi, "Taze limon kullanıyorum, kelimenin tam anlamıyla sadece iki limon sıkıyorum, su ısıtıcısını veya çaydanlığı dolduruyorum, kaynatıyorum, soğumaya bırakıyorum, sonra tekrar kaynatıyorum, sonra döküp içerisini duruluyorum" diyerek birçok kişinin limon suyu ile mucizevi bir temizleyici olduğu konusunda hemfikir olmasını sağladı.