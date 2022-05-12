Çıkmaz dediğiniz o lekelerin kola ile kökünden kazıyın! İşte kola ile temizleyeceğiniz 7 şey

Koladaki yüksek asit oranı, günlük ev eşyalarının temizliği için mükemmeldir. İşte temizliğini yapabileceğiniz birkaç eşya…

YAĞ LEKELERİ





Arabanız veya motorunuz sızdırıyor mu? Bu garajınızda veya otomobilinizin bulunduğu noktalarda çirkin yağ lekelerine neden olabilir. Fakat lekenin üzerine biraz kola dökmek, bu kirleri ovalamak zorunda bırakmaz. Birkaç saat beklettikten sonra bu lekeleri kolaylıkla temizleyebilirsiniz.



TÜKENMEZ KALEM İZLERİ

İster yazı yazarken bir yerleri yanlışlıkla çizmiş olun ister çocuklar halıya çizim yapıyor olsun tüm bu lekeleri çıkarmak için kolayı kullanabilirsiniz. Lekenin üzerine bir miktar kola döktükten sonra güneşte bekletin ve ardından yıkayın. Böylece tüm kalem lekelerinden kolayca kurtulabilirsiniz.

TUVALETİ TEMİZLEYİN





Tuvalete yarım şişe kola dökün ve bekleyin. Bir saat boyunca beklettikten sonra tuvalet fırçasıyla temizleyin. Sifonu çektikten sonra gördüklerinize inanamayacaksınız. Tuvaletinizin oldukça parlak ve temiz hale geldiğini göreceksiniz.

PASTAN KURTULUN

Küçük paslı nesneleri, bir bardak kola içerisinde bir gece bekletebilirsiniz. Ertesi gün temiz bir bezle silin ve yeni gibi parladıklarını göreceksiniz. Bisikletinizi temizlerken bunu bilmek de işinize yarayabilir. Paslı bir bisiklet çerçevesine kola dökün ve kolaylıkla silin.

YANMIŞ TAVALAR





Yanmış tavalar, zor temizlenen yapıları nedeniyle birçok kişiyi zor durumda bırakıyor hatta bu eşyalar çöpe atılıyor. Fakat neredeyse imkansız olarak görülen yanmış tava temizliği, aslında oldukça basit hale gelebilir. Tavaya bir kutu kola dökerek hemen zaman hemen enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz. Tavayı kısık ateşin üzerine koyun ve bir süre kaynatın. Daha sonra tavayı her zamanki gibi yıkalayabilirsiniz. Böylece kir çok daha kolay çıkacaktır.



KÜFLÜ DERZLER





Banyo ve mutfağınızın fayans aralarında biriken lekeleri, küf kalıntılarını temizlemek için harika bir alternatif olan kola, işlerinizi oldukça kolaylaştırıyor. Derz aralarını temizlemenin ne kadar zor olduğunu herkes bilir. Fakat kolayı, temizlemek istediğiniz zemine döktükten sonra bir süre beklemeniz gerekiyor. Ardından bir bezle kolaylıkla tüm lekeleri çıkarabilir, böylece tamamen yeni görünümlü zeminlere sahip olabilirsiniz.



CIVATA VE SOMUNLAR

Duvarlarda paslı cıvata ve somun var mı? Üzerlerine biraz kola döktükten sonra su ile durulayarak tamamen yeni görünümlerini tekrar elde edebilirsiniz.