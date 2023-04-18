Cinsiyeti Kim Belirler? Bebeğin Cinsiyetini Belirleyen Genler Anneden Mi Babadan Mı Geçer?

Cinsiyeti kim belirler konusu esasında tipik bir genetik konusudur. Lise döneminde verilen biyoloji derslerinin kalıtım konusunda bebeğin cinsiyetini kim belirler sorusuna cevap bulabilirsiniz. Çocuğun cinsiyeti kadından mı erkekten mi geçer bu sayede kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz. Bebek, anne ve babanın üremesi ile ortaya çıkan bir canlıdır. Bebek cinsiyetini belirleyen faktörler neler sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Cinsiyeti Kim Belirler?

Bebeğin cinsiyeti, anne ve babayı heyecanlandıran hususlardan biridir. Halk arasında bir kesim, cinsiyeti belirleyenin kadın olduğunu düşünür. Hatta taşra toplumunda kadının kız bebeği olmasından dolayı yaşanan boşanmaların olduğu da duyulmaktadır. Fakat durum hiç de zannedildiği gibi değildir. Bebeğin cinsiyetini belirleyen erkektir.

Babadan gelen sperm ile annedeki yumurtanın uygun şekilde birleşmesi ile gebelik gerçekleşir. Bu gebeliğin sağlıklı şekilde tamamlanması sonunda bebek dünyaya gelir. Babada XY kromozomu vardır. Annede ise XX kromozomu bulunur.

Çocuğun Cinsiyeti Kadından Mı Erkekten Mi Geçer?

Anne-babanın cinsel birleşmesi sonunda anne ve babadan birer kromozom bir araya gelir. Görüldüğü gibi anneden gelecek cinsiyet kromozomu sadece X'tir. Babadan ise X ya da Y kromozomu gelebilir. Eğer babadan gelen X kromozomu ise bebeğin cinsiyeti kız olacaktır. Eğer babadan Y kromozomu gelirse de bebek erkek olacaktır. Görüleceği gibi bebeğin cinsiyetini erkek belirler. Söz konusu husus da genetik konusunun ilgi alanıdır. Bebeğin cinsiyetinin hesaplanma yöntemi de "çaprazlama" şeklinde yapılır.