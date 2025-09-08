Çocuğunuz okula gitmek istemiyor mu? Altında yatan neden çok başka olabilir...

'UYUM SÜRECİ HER ÇOCUKTA FARKLI'

Uzun bir yaz tatilinin ardından okula dönüşün birçok çocuk için zorluk yaratabileceğini dile getiren Klnk. Psk. Olgun, "Okul, düzenli ve disiplinli bir hayat temposuna geri dönmek anlamına gelir. Özellikle oyun ve eğlenceye düşkün çocuklar daha fazla zorlanabilir. Anasınıfı ve 1'inci sınıf öğrencileri, ebeveynlerinden ayrılacakları için kaygı yaşayabilir. Bu süreçte öğretmen ve ebeveyn iş birliği önemlidir" diye konuştu.

Şehir ya da okul değişikliği yaşayan çocuklarda da uyum sorunları görülebileceğine dikkat çeken Klnk. Psk. Olgun, "Yaşıtları birbirini tanımış ve sosyal gruplar oluşturmuşken yeni bir çocuğun bu gruba katılması zor olabilir. Ancak aile ve öğretmen desteğiyle bu süreç daha kolay aşılabilir" ifadelerini kullandı.