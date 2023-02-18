Çocuklar hayata oyunla tutunacak...





AÇIK VE NET OLUN



2-6 yaş arası çocuklar: Oyun oynamak çocukların kendini ifade etmesi için de gelişimi için de çok önemli. Çocuklar doktor seti, tamir seti, ahşap bloklar, Legolar, oyun hamuru, boyalar, kumlar, ambulanslar gibi oyuncaklarla oynatılabilir. Çocuklarımızın duygularını ifade etmesine izin vermeliyiz. Bunu sözlü olarak yapamasa da, oyuncaklarla ve resimlerle de duygu ve düşüncelerini anlatabilir. O yüzden duygularını ifade etmeleri için onlara bir alan açmalıyız. Bu yaş grubu çocuklar uygun açıklamalarla yaşadıklarını kavrayabilecekleri için, depremin ne olduğunu anlatabiliriz. Depremin bir doğa olayı olduğunu fakat yağmur yağması, güneş açması, kar yağması gibi sıklıkla yaşamayacağımız bir olay olduğunu belirtebiliriz. Bu çocuklarımızın tekrarlayan soruları karşısında sakin ve sabırlı olmalı, tüm sorularına anlayabilecekleri şekilde dürüstçe cevap vermeliyiz. Yaşadıklarının normal olduğunu, bunun bir hastalık olmadığını, yaşadıkları olayda bir suçları olmadığını yansıtmamız gerekir. Çünkü çocuklarımız ben merkezci olduğu için kendini suçlamaya daha yatkındır.



Eğer bu yaş grubu çocuklarımızda bir ebeveyn kaybı varsa; henüz soyut kavramları anlayamadığından, ölümün ne olduğunu bilmediğinden bunu açıklarken dikkat etmekte fayda var. Çünkü bu yaş grubu ölümün bir son olduğunu anlamadığı için, ölen ebeveynlerinin geri gelebileceği inancını geliştirebiliyorlar. Annesi ya da babası vefat ettiyse bu olay çocuktan asla saklanmamalı. "Annen uzaklara gitti" "Annen melek oldu" "Annen şuan gökyüzünde seni izliyor" "Anneni kaybettik" gibi ifadeler asla kullanılmamalı. Açık ve net bir şekilde; "Annen öldü, artık aramızda değil onu tekrar göremeyeceğiz" gibi oldukça belirgin bir cümleyle durumu anlatmalıyız ki, ileride daha büyük sıkıntılar oluşmasın.