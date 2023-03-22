Çocukların depremzede çocuklara yazdığı notlar yürek ısıtıyor

Notlar hediyelerle birlikte çadır kentte kalan çocuklara ulaştırılıyor. İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi Halkla İlişkiler Koordinatörü Fatih Akbaba, depremin olduğu ilk günden itibaren Türkiye ve dünya genelinde yardım seferberliğinin başladığını söyledi.

Gaziosmanpaşa ilçesinde de bu yardım seferliğinin yoğun olarak yaşandığını söyleyen Akbaba, "Vatandaşlarımız buraya depremzede aileler için yardım malzemesi gönderdiler. Biz de bu emanetleri teslim alıp Kahramanmaraş'taki bu depoya getiriyoruz. Burada ayrıştırıp çadır kente götürüyoruz. Bu malzemeler bizlere geldiğinde içlerinde bizleri çok mutlu eden duygulandıran hadiseler oluyor." dedi.

"ÇOCUKLAR, ÇOCUKLARA GÖNDERİYOR"

Çocuklar başta olmak üzere birçok vatandaşın yardım malzemelerinin içine notlar koyduğunu anlatan Akbaba şunları kaydetti:

"Çocukların gönderdiği notlar, şekerler oluyor. Bunlar bizi duygulandırıyor. Biz de bu emanetleri depremzede ailelerimize, çocuklarımıza ulaştırıyoruz. Çocuklar, çocuklara gönderiyor. Çocukların, askerlerin gönderdiği notlar var, cezaevinden gönderilen notlar var. Bizi en çok sevindiren 7'den 70'e herkes birlik ve beraberlik içinde."