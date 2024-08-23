“Çocuktur yapar” demeyin! Bu davranışlar uyum bozukluğunun göstergesi…

Saldırganlık, yalan söyleme, tırnak yeme zaman zaman her çocuğun yaptığı bazı davranışlar olarak görülebilir. Oysa uzmanlara göre bu küçük davranışlar büyük problemlerin belirtileri olabilir. İşte uzman psikoloğun açıklamaları…

Klinik Psikolog Kübra Ekşi Yıldız; saldırganlık, yalan söyleme, tırnak yeme ve saç yolmanın çocuklarda davranış bozukluğunun belirtileri olduğunu söyledi. Davranış bozukluğu olan çocuklarla olumlu ilişki kurulmasının altın kurallarına da değinen Yıldız, "Karşılıklı saygı, çocuğa kaliteli zaman ayırmak, cesaretlendirme ve sevgiyi anlatmak önemlidir" dedi.



Her çocuğun büyüme sürecinin kendine özgü olduğunu ve çevreden gelen uyarıların çocuğun gelişimini etkilediğini söyleyen Klinik Psikolog Kübra Ekşi Yıldız, çocukların yaşı ilerledikçe çevreden gelen uyarılar ve gelişim süreci ile ortaya çıkan davranışlarda değişiklikler olabildiğini belirtti. Çocukta görülen olumsuz bir davranışın, davranış bozukluğu sınıfına girebilmesi için bazı ölçütlerin olduğunu dile getiren Yıldız, "Saldırganlık, yalan söyleme, izinsiz eşya alma, konuşma bozuklukları, parmak emme, tırnak yeme, fobiler ve korkular, içe kapanıklık, uyku bozuklukları, saç yolma ve öğrenme güçlüğü çocuklarda görülen uyum ve davranış bozukluklarından bazılarıdır" dedi.

BELİRTİLERE DİKKAT

Bu belirtilerin tek başına çocuğun uyumsuz ve dengesiz olduğunu göstermediğinin altını çizen Klinik Psikolog Yıldız, "Uyumsuz davranış gösteren çocuklarda genel olarak ve sık sık şu davranışlar gözlenir; sinirlidirler, huysuz ve rahatsızdırlar, zorbalık yapabilirler, otoriteye direnirler, devamlı gerilim içindedirler, motivasyonları sınırlıdır. Bu maddeleri çoğaltmak mümkün" ifadesini kullandı.

SÜREÇ İYİ ANALİZ EDİLMELİ

Çocuklarda gelişim basamaklarında karşılaşılan sorunları iyi analiz etmek gerektiğini vurgulayan Yıldız, "Çocuk bu dönemlerinde çevresindeki yetişkinlerin, anne babanın yanlış tutumlarına maruz kalabilir. Sorunlarını çözerken engellemelerle karşılaşırsa, dönemsel yani olağan diye nitelenen bu sorunların çözümü yeni gelişim dönemlerine ve çocuğun ileriki yaşlarına ertelenir. Bunlara tepki olarak çocukta duygusal düzeyde bozukluklar görülebilir ve olağan sorunlar büyür" diye konuştu.

ÇOCUĞUNUZLA OLUMLU İLİŞKİ KURMANIN ALTIN KURALLARI

Davranış bozukluğu olan çocuklarla olumlu ilişki kurulmasının altın kurallarını açıklayan Yıldız, "Karşılıklı saygı, çocuğa kaliteli zaman ayırmak, cesaretlendirme ve sevgiyi anlatmak önemlidir. Davranış bozukluğu için görmezden gelme, ödülü geri çekme, alternatif sunma, sözle uyarıda bulunma ve tartışmaktan kaçınma etkili yöntemlerdir. Bağırmak, susturmak, vurmak aradaki saygı bağının kopmasına neden olur. En önemli adım bu süreçte saygıyı yitirmemektir. Çocuğun olumlu noktalarını keşfedip ortaya çıkarmak ve yüreklendirmek olumsuz davranışları azaltıp çocuğun kendine güvenmesini sağlar. Bu çocukların şartlar her ne olursa olsun anne ve babası tarafından kabul edildiğini ve sevildiğini hissetmeye ihtiyaçları vardır" şeklinde konuştu.