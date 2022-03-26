Daha önce aklınıza gelmediğine inanamayacaksınız! Çöp poşetlerinin altına gazete sererseniz…

Basit birkaç tüyo, hayatınızı büyük oranda kolaylaştırabilir. Önemli olan bu ipuçlarının farkına varabilmek. Aslında bir ürünü amacının dışında kullanmaya çalışmak, hiç beklemediğiniz bir kullanım alanı keşfetmenizi sağlayabilir. İşte "nasıl daha önce düşünmedim" diyeceğiniz hayat kolaylaştıran o ipuçları…

KAYNAYAN HİÇBİR ŞEY ARTIK TAŞMAYACAK





Ocakta bir şeyler kaynarken sürekli taşma riski ile karşılaştığınız yemek veya sütü kontrol etmek için sürekli tetikte misiniz? Bu sorunu ortadan kaldırabilecek oldukça basit bir yöntem bulunuyor; sadece bir tahta kaşık! Tencerede kaynayan malzemeden uzaklaştığınızda, kaşığı tencerenin üstüne koymanız yeterli. Kaşık, suyun taşmasını önleyecek!

ASKILI GİYSİLERİ KOLAYLIKLA TAŞIMA

Taşınmak hayatın en heyecan verici ve rahatsız edici zaman dilimlerinden biri olabilir. Yeni bir eve yerleşmek keyifli olsa da, tüm eşyalarınızı fiziksel olarak taşımak oldukça zorlu bir sürece dönüşebilir. Fakat asılı kıyafetlerimizi taşımak sandığınızdan çok daha basit olabilir. Giysilerinizi bir dolaptan diğerine hızlı bir şekilde taşımak için çöp torbalarını kullanabilirsiniz. Çöp poşetlerini kıyafetlerin altından askıya doğru geçirdikten sonra tüm askıları bir araya getirin ve bağlayın. Bu sayede askılanması gereken kıyafetler, hiç dağılmadan yeni dolabınızda yerini alabilir.



FARLARINIZI DİŞ MACUNU İLE TEMİZLEYİN





Far kapaklarınızı bir süredir değiştirmediyseniz sararmaya ve rengi atmaya başlamış olabilir. Renksiz farlar görüşünüzü azaltabilir, böylece potansiyel tehlikeye maruz kalmanızı artırabilir. Araba farlarını en parlak haline yeniden döndürmek istiyorsanız, plastik far kapaklarına bir kat diş macunu sürmeyi düşünün. Altındaki parlak yüzeyi ortaya çıkarmak için bir bezle silmeden önce diş macununu bir süre bekletin..

DONDURUCU VERİMLİLİĞİNİ ARTIRIN

Kıymayı toplu halde satın almayı alışkanlık haline getirirseniz, dondurma şeklinizi değiştirerek verimliliğinizi artırabilirsiniz. Alışveriş yapanların çoğu, fazladan kıymalarını herhangi bir ekstra önlem almadan dondurucuya atacaktır. Dondurulmuş etinizin erişilebilir kalmasını istiyorsanız, eti dondurmadan önce mümkün olduğunca düzleştirmeyi düşünün. Düzleştirilmiş et çözülme sürelerini azaltacaktır.

KOLA İLE TEMİZLEYİN





Kola, lekeleri silmeye ve pası gidermeye yarayan birçok kimyasal özelliğe sahiptir. Hızlı bir temizlik seansı için kolayı tuvaletinize dökebilirsiniz. Tuvalet seramiklerini etkili bir şekilde parlatabilme özelliğine sahip olan bu içecek aynı zamanda çeşitli eşyalardaki pası çıkarmak için de oldukça etkilidir.

EN PRATİK ÇEKİÇ KULLANIMI

En basit işlemler için bile ihtiyaç duyulan çiviler, çakma işlemi sırasında birçok kazaya neden olabilir. Bunu önlemek için ise ihtiyacınız olan tek şeyin bir mandal olmasına ne dersiniz? Çivileri yaralanmadan çakmak için bir mandal takmanız yeterlidir. Bu sayede hem çiviyi tutmanıza gerek kalmaz hem de daha kolay bir çakma işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

ÇÖP KOVANIZI ESKİ GAZETE İLE DOLDURUN





Çöp kutuları,günlük kullanım için de önemlidir. Çöp kutunuzla ilgilenmezseniz, hızla göze batan ve kokuya neden olan bir birikintiyle karşılaşırsınız. Bu kokuları sınırlamanın en kolay yolu, çöp kutunuzu eski bir gazete ile kaplamaktır. Eski gazete kolayca bulunabilir, atıklardan arta kalan suların, çöp kutusuna akmasını önlemek için ise idealdir. Çöp torbasını çöp kovasına yerleştirdikten hemen sonra en alt katmanına birkaç eski gazete koymanız yeterlidir. Böylece daha uzun süre hijyenik bir çöp kovası kullanabilirsiniz.

ATAŞLARLA KABLOLARI DÜZENLEYİN

Dağınık kablolar sadece göze batan bir şey gibi görünmekle kalmaz, aynı zamanda birçok hasar alabilrler. Kablolarınızı hızlı ve kolay bir şekilde organize etmek için ataç kullanmayı alışkanlık haline getirin. Bu ataçlar, kablolarınızı herhangi bir görsel göze batma yaratmadan ihtiyaç duyduğunuzda kullanmak üzere düzenli tutabilir.

CEVİZ İLE MOBİLYALARDAKİ ÇİZİKLERİ SİLİN





Ahşap mobilyalar doğru şekilde kurulduğunda harika görünebilir. Ne yazık ki kullanıldığı süre boyunca yüzeyler çentik ve çiziklerle dolabilir. Ahşap mobilyalarınızın en yeni halinde görünmesini istiyorsanız, ihtiyacınız olan tek şey bir tane ceviz olabilir. Birkaç küçük çizik varsa, düzeltmek için bir ev atıştırmalık ceviz alın. Cevizi, çizik solmaya başlayana kadar birkaç dakika çiziğe sürtün. Cevizdeki yağ, hasarı onaracak ve böylece mobilyalarınızı ilk günkü haline dönüştürecektir.

MÜKEMMEL ÜCRETSİZ KABLO ORGANİZASYONU

Telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan eski kabloları saklıyorsanız, bunların karmaşaya dönüşmeleri oldukça normaldir. Kolay kablo yönetimi için yapmanız gereken tek şey bir ayakkabı kutusu ve birkaç eski tuvalet kağıdı rulosu almak. Tuvalet kağıdı ruloları düzgün bir şekilde yan yana istiflenecek ve böylece tek tek kabloları saklamanız için bir dizi yuva oluşturacaktır. Bu yöntem, daha sonra kolayca bulabilmek için kablolarınızı birbirinden ayrı tutacaktır.