Demans hastalığının önüne geçmek için yöntemler! Uzmanı öneriyor...

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya genelindeki demanslı bireylerin sayısının yaklaşık 55 milyon olduğunu söyleyen Nöroloji Uzmanı Dr. Biman Chabou, "DSÖ verilerine göre 60 yaş ve üzeri bireylerde demans hastaları yüzde 5 ila 8 arasında. Ayrıca 2050 yılında dünyada 139 milyon insanın demanslı olacağı düşünülüyor. Fakat demansın ilerleyişini erteleyen ya da yavaşlatan girişimlerle bu sayı azaltılabilir" diye konuştu.

"ALZHEİMER, DEMANSIN ALT TİPİ HASTALIKLARINDAN BİRİDİR"

Demansın birçok alt tipi olduğunu ve Alzheimer hastalığının bunlardan sadece bir tanesi olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Chabou, "Demans ve Alzheimer hastalığı, beyin fonksiyonlarında bozulmaya neden olan iki ayrı sağlık sorunudur. Fakat insanlar çoğunlukla bu iki hastalığı birbiri ile karıştırırlar. Demans, beyin fonksiyonlarının genel bozulmasını ifade eden bir terimdir. Bellek, bilişsel işlevler, dil ve iletişim, karar verme yeteneği gibi zihinsel yeteneklerde ilerleyici bir azalma ile karakterizedir. Demansın birçok alt tipi vardır. Alzheimer bunlardan biri olmasıyla birlikte yüzde 50-60 görülme sıklığı ile demansın en yaygın sebebidir. Alzheimer, ilerleyici beyin harabiyeti ile giden, nörodejeneratif bir bozukluktur. Genellikle hafıza kaybıyla başlar ve zamanla bilişsel yeteneklerin azalması, dil ve iletişim problemleri, karar verme güçlüğü, kişilik ve davranış değişiklikleri gibi belirtileri ortaya çıkar. Belirtileri genellikle demansla benzerlik gösterir. Aralarındaki temel fark demans genel bir terim, Alzheimer ise bu grup içindeki bir alt türdür" diye konuştu.