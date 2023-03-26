Deprem bölgesinde çocuklara "Karagöz ve Hacivat" gösterisi

Afetin çocuklarda oluşturduğu travmayı azaltmaya yönelik etkinlikler yapan akademisyenler, depremzede çocuklar için "Karagöz ve Hacivat" gölge oyununu sundu. Karagiz ve Hacivat oynatıcısı Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi araştırma görevlisi Kenan Özsever, depremin ardından bölgeye geldiklerini, çocuklar için burada olduklarını ve bilim sanat etkinlikleri yaptıklarını söyledi. Birkaç haftadır çocukların yaşadıkları tramvayı atlatmalarına yönelik çeşitli faaliyetler gerçekleştirdiklerini aktaran Özsever, bu kapsamda "Karagöz ve Hacivat" gösterimi yaptıklarını belirtti.Özsever, "Bu oyun bir gölge oyunudur. Hem Türk toplumunun hem de Osmanlı'nın geleneksel Türk tiyatrosundaki üç ana figürden birisidir. Oyunu ışıkla birlikte perdeye yansıtıp seyir halinde sunuyoruz." dedi.

Bu oyunun kültürel bağlamda çok önemli yeri olduğu için eskimediğine işaret eden Özsever, "Ancak Karagöz ve Hacivat oyununu oynatabilen çok ustamız kalmadı. Yetişmesinin ve bu oyunun sürmesinin en büyük destekçisiyiz." diye konuştu. Çocuk yaşlarda tiyatroya başladığını anlatan Özsever, "Oyunculuk bölümünü bitirdikten sonra yaklaşık 8 yıl devlet tiyatrolarında oyunculuk yaptım. Ardından gölge oyunu Karagöz ve Hacivat'ı oynatıyorum. Bunu yaparken de büyük keyif alıyorum." ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLAR GÖSTERİDEN MEMNUN

Böyle bir zaman ve ortamda çocuklarla buluşmanın çok kıymetli olduğunu vurgulayan Özsever, şunları kaydetti:

"Çünkü çocuklar çok hassas bir dönemden geçiyor. Tiyatronun tüm sanatlar arasında buluşturucu ve birleştirici özelliği var. Bu yönden baktığımız zaman çocuklara doğrudan ulaşabiliyoruz. Onların psikolojik rehabilite unsuru olarak sanatla buluşmalarını sağlıyoruz. Bu yüzden de çok olumlu dönüşler alıyoruz. Her oyunumuzda bunu görebiliyoruz. Amacımız, çocukların depremin izlerini az da olsa silmeleri ve unutmalarını sağlamak. Yaşadıkları psikolojiden uzaklaştırmak ve az da olsa kendilerini rahatlatabilmek. Çocuklara hayatın devam ettiğini, yeniden yaratıcı düşünülebileceğini sanatla kazandırmaya çalışıyoruz."

Özsever, Malatya'daki etkinliklerin tamamlanmasının ardından diğer illerde de çocuklara yönelik gösterilerin devam edeceğini sözlerine ekledi.